Baisses d'impôts pour 44 000 foyers mayennais en 2020

Département Mayenne, France

44 000 foyers mayennais vont économiser en moyenne 924 euros cette année. Ce sont les effets de la loi de finance 2020 adoptée en décembre. Elle prévoit une baisse de l'impôt sur le revenu et concrétise la suppression de la taxe d'habitation souhaitée par le gouvernement. Celle-ci concerne 80% des foyers fiscaux et s'adresse en priorité aux plus modeste. Grâce au prélèvement à la source, cette double économie s'applique dès 2020.

A Laval, 7 500 foyers sont concernés, avec une baisse moyenne de 1 057 euros. A Mayenne, 2 200 foyers devraient économiser en moyenne 954 euros. Ils sont 1 700 à Château-Gontier-sur-Mayenne pour une baisse moyenne de 1 042 euros.

Dans la ville de Mayenne, les habitants semblent bien sûr satisfaits de ces dépenses en moins mais ont pourtant des réserves, en particulier sur taxe d'habitation. "Il faut d'abord équilibrer les comptes de la commune," s'inquiète Christophe Ory. Primeur à Mayenne, Jean-Claude Chaplet s'interroge sur les conséquences pour la commune : "On dit que les communes n'ont plus d'argent," déplore-t-il, "mais si les habitants ne contribuent plus, il n'y aura plus rien pour les projets."

Pour l'année 2020, le gouvernement a promis de compenser entièrement cette perte de revenu pour les communes mais pour les années à venir, il n'y a aucune garantie. C'est bien ce qui inquiètent les élus. "Est-ce que la dotation de l'Etat sera maintenu," s'interroge Jean-Pol Lesaint, adjoint au finances à Mayenne, "et est-ce que cette taxe qui augmentait chaque année avec le nombre de logement se traduira aussi par une augmentation de la part de l'Etat ?"

Même incertitude pour le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, qui a également d'autres préoccupations. Il voudrait des garanties sur "l'autonomie fiscale des communes". Pourront-elle rester libres de leurs choix de politiques publiques avec un financement qui ne vient plus des électeurs mais de l'Etat ? "Quelle relation entre le citoyen et l'impôt ?" s'interroge encore Philippe Henry. Des questions auxquelles le gouvernement n'a pas encore apporté de réponse. Il faudra cependant des solutions de financement pour les municipalités puisque la taxe d'habitation devrait être intégralement supprimée d'ici à 2023.