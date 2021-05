Balaruc-les-Bains attend avec impatience le retour des curistes le 24 mai

C'est le bout du tunnel. A Balaruc-les-Bains, la perspective d'une réouverture des thermes le 24 mai prochain a été accueillie avec soulagement après sept de fermeture. Sept mois de léthargie pour ce bassin de vie entièrement dépendant de l'activité thermale. Avec eux, c'est la promesse d'une reprise de l'activité pour les commerces et restaurants du village, dont les rues sont restées désespérément vides ces derniers mois. Le spa thermal, O'balia, ouvrira dès le 19 mai.

Au comptoir de la pharmacie, dans le tabac resté ouvert, au bord du boulodrome, on commente cette date tant attendue. Assis sur un banc, Max, André et Guy, retraités, discutent : "Si on en parle c'est qu'on s'inquiète pour les commerçants qui commencent à tirer la langue. Parce que les thermes c'est le poumon de Balaruc. C'est le curiste qui fait travailler ici. Et là comme vous le voyez, c'est vide, c'est mort. Il est temps que la vie reprenne, et pourvu qu'on n'ait pas de quatrième vague."

"C'était un village mort, il est temps que la vie revienne". Max, André, Guy, retraité

Ultra dépendance

A quelques mètres de là, Virginie, pinceau à la main, a entrepris de repeindre sa boutique. "On se prépare pour la réouverture et je vous assure que ça fait du bien. On attend que ça : qu'on arrête de demander des aides et qu'on puisse travailler. On revit." A Balaruc, entre 85 et 90% des commerces ne travaillent qu'avec des curistes. "Vous imaginez bien que la situation est très difficile, commente Cathy Dumas, présidente de l'Association des commerçants balarucois. Cela dit les aides ont très bien fonctionné et pour l'instant je ne connais pas de commerce qui rouvrira pas. Maintenant on veut véhiculer un message d'espoir : les curistes vont revenir, les commerces vont rouvrir".

"Maintenant on veut véhiculer un message d'espoir ". Cathy Dumas, président de l'Association des commerçants balarucois

"On avait hâte parce que c'est une situation très anxiogène, une crise inédite dans l'histoire du thermalisme ici et qui touche tout le territoire". Tierry Cours, Pdg des thermes

Course contre la montre

La direction des thermes était autorisée à rouvrir dès le 19 mai. Elle a choisi de se donner un délai de quelques jours supplémentaires jusqu'au lundi de Pentecôte. Trois semaines pour remettre en marche la machine. "C'est une course contre la montre", reconnaît le PDG Thierry Cours : les contrôles sanitaires, les analyses bactériologiques qui demandent certains délais, la remise en eau des bassins, rappeler les salariés, lancer le plan de communication.

Trois semaines pour relancer la machine. Thierry Cours, Pdg des thermes de Balaruc

Le premier établissement thermal de France accueille entre 53.000 et 54.000 personnes par an, soit plus de 4.200 curistes par jour en haute saison. Autant de séjours qu'il a fallu soit annuler, soit repousser depuis avril dernier. "Beaucoup ont accepté de décaler pendant l'été ou en fin d'année, ce qui n'est pas habituel puisque ce n'est pas une période de forte activité dans notre secteur. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que les patients sont là." La reprise se fera de toute manière en douceur. Avec la jauge réduite de moitié, une partie des salariés va rester en chômage partiel.

Reportage à Balaruc