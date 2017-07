Ballan-Miré : les vente de "colles Cléôpatre" explosent grâce à la mode du slime

Un chiffre d'affaire en hausse de 30% par rapport à l'an dernier : à Ballan-Miré les colles Cléopâtre font face à un pic de croissance sans précédent causé par le succès du slime, cette pâte visqueuse qu'adorent confectionner les ados en utilisant notamment cette fameuse colle.

Les chiffres valent parfois plus qu'un long discours. Pour illustrer la folie du slime, le PDG des colles Cléopâtre ressort un chiffre : sa société écoulait auparavant 100.000 petites bouteilles par an de la colle liquide qui sert à sa confection. Elle en produit aujourd'hui 25.000 par jour.

La folie du slime depuis le début de l'année

Vous avez peut-être vu vos enfants ou vos petits enfants jouer avec cette pâte visqueuse, qui peut aussi faire office de pâte à prout. Slime signifie "bave" en anglais et cela représente assez bien la texture de la chose. On trouve des dizaines de vidéos sur You Tube pour apprendre à la fabriquer, bien souvent avec la colle Cléopâtre.

Une vraie aubaine pour les colles Cléopâtre

La société tourne à plein régime depuis plusieurs semaines. "Nous sommes passés de 20 à 30 employés, nous avons aussi investi 350.000 euros dans des nouvelles machines. C'est formidable mais il faut faire face" explique le PDG Alexandre Marionnet. Pour le moment les employés recrutés en plus sont des intérimaires mais quatre au moins vont bientôt signer un CDI.

Les machines tournent à plein régime pour répondre à la demande © Radio France - Kévin Blondelle

La société envisage également d'agrandir ses locaux puisque son entrepôt de stockage n'est plus assez grand. Les commandes arrivent de toute la France mais aussi d'Italie ou d'Espagne, dopées notamment par Amazon, le vendeur géant d'Internet.

Les employés doivent pousser les murs depuis que la production a explosé © Radio France - Kévin Blondelle

La société s'attend à la fin de cette mode

On garde son sang-froid du côté de la direction de la société toutefois. "Le pic sera atteint cet été, ensuite cela va redescendre. On ne peut donc pas faire n'importe quoi. En revanche, on espère que même après la mode du slime, les colles Cléopâtre continueront de bénéficier d'une notoriété plus grande qu'auparavant" nuance le PDG. La société a d'ailleurs prévu des coffrets pour noël, appelés "la bave de Cléo". La mode sera sans doute passée mais le produit sera bien connu et identifié, les dirigeants espèrent donc un petit succès même si ce ne sera pas la folie comme actuellement.