Banque alimentaire : les dons en baisse cette année dans la Loire

Le bilan définitif n'est pas encore arrêté, mais la banque alimentaire de la Loire peut d'ores et déjà dire que les dons, lors de la 36ème collecte ce week-end, sont en baisse : "De l'ordre de 7 à 8 %, ce qui représente une dizaine de tonnes de denrées alimentaires, précise Pierre Bouvard, représentant de l'association dans la Loire, On craignait une baisse à cause de la conjoncture, mais finalement, c'est plus le match de football France Danemark qui nous a pénalisé".

Cette collecte annuelle représente environ 7 % des approvisionnements annuels de la banque alimentaire, mais surtout, "Elle permet de récupérer des produits que nous n'avons pas par d'autres sources d'approvisionnement, comme les produits pour bébés, des produits d'hygiène adulte".

65 associations fonctionnent grâce à ces dons faits à la banque alimentaire

Ces dons, collectés ce week-end dans 90 magasins ligériens, représentent 4,4 millions de repas sur une année, distribués à environ 23 000 bénéficiaires. La banque alimentaire rappelle qu'il est encore temps de donner via internet : monpaniersolidaire.org .