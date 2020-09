Banque Alimentaire de la Manche : "nous avons été bien aidés pendant la crise sanitaire"

La Banque alimentaire de la Manche a tenu son assemblée générale ce lundi 21 septembre à Torigny-les-Villes. L'association caritative a dressé le bilan de l'année 2019 mais les bénévoles ont surtout discuté des changements qu'implique la crise sanitaire et sociale, dans son fonctionnement.

Le bilan 2019. La Banque alimentaire a vu le nombre de ses bénéficiaires baisser de 6% , passant de 8437 en 2018 à 7879 l'an dernier. Avec un peu plus d'un millier de tonnes de denrées alimentaire reçues, la collecte a été stable l'an dernier.

L'association, en revanche, a eu une année budgétaire compliquée : elle a reçu beaucoup de surgelés via le Fonds européen d'aide aux plus démunis, ce qui engendre des coûts pour les stocker. Et elle a reçu beaucoup de dons de lait de producteurs locaux, ce qui engendre des coûts de transformation en lait UHT auprès de l'industrie agroalimentaire.

L'impact de la crise sanitaire et sociale. La situation actuelle a été au coeur des discussions. L'association manchoise a réussi à franchir sans trop d'encombre la période du confinement, grâce l'implication des cinq salariés, puis le retour petit à petit, depuis juin, d'une trentaine de bénévoles sur les 47 habituels.

Nous avons été bien aidés dans le département, assure le président Roland Coutard. Nous avons reçu des aides financières du conseil départemental, des services de l'Etat, de la MSA. Comme les ramasses avaient cessé pendant le confinement, nous avons pu acheter des légumes, des oeufs, de la farine à des producteurs locaux, ce qui nous a permis de maintenir le niveau de distribution habituel. Nous continuons et nous le ferons jusqu'à la fin de l'année.

Pour le moment, l'association n'enregistre pas de hausse du nombre de bénéficiaires. Mais elle a dû revoir son fonctionnement, notamment le roulement des équipes de bénévoles et elle s'interroge pour la suite. Pourra-t-elle faire sa grande collecte en novembre ? Et tous les bénévoles reviendront-ils ?