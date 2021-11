Banque Alimentaire : "Faites un geste, donnez aux banques"

"Faites un don donnez aux banques". Ce slogan "piquant" qui fait rire jaune est celui de la banque alimentaire à l'occasion de son weekend annuelle de collecte. En Drôme Ardèche ce sont 2000 bénévoles qui sont présents dans 200 magasins pour réceptionner les dons de nourriture et produits d'hygiène.

La banque alimentaire sera présente dans 200 grandes surfaces de Drôme Ardèche ce vendredi ,samedi et dimanche matin afin de collecter les 160 tonnes de denrées dont elle a besoin.

La banque alimentaire de Drôme Ardèche organise à partir de ce vendredi sa grande collecte annuelle. Jusqu'à dimanche matin, deux mille bénévoles vont se relayer dans les deux cents magasins qui participent à cette collecte dans nos deux départements. Ces bénévoles seront identifiables grâce a leurs gilets oranges.

Produits d'hygiène et protections périodiques

Objectif : collecter plus de 160 tonnes de denrées alimentaires nécessaires pour assurer la distribution tout au long de l'année. Comme chaque année il faut des pâtes du riz ,des fruits et légumes secs, des boites de conserves, des céréales pour enfant du café, des biscuits ou encore du chocolat, Mais cette année la banque alimentaire a modifié ses statuts pour pouvoir également récolter des produits non alimentaires. "Le savon, les gels douche, les shampoings mais aussi les tampons ou serviettes hygiéniques sont indispensables pour les personnes démunies mais _ce sont des produits qui coutent chers_" précise Michèle Ravelli chargée de communication à la banque alimentaire de valence. Elle ajoute que les produits tels que liquide vaisselle ou nettoyant pour les sols sont également les bienvenus pour les dons.

Pour la première fois cette année, la banque alimentaire collecte aussi des protections hygiéniques et des produits d'hygiène tels que savon gel douche ou shampoing © Radio France - Nathalie de Keyzer

Faire un don en ligne

Et si la 5 -ème vague de covid vous incite à rester éloigné des grandes surfaces qui accueillent les bénévoles de la banque alimentaire tout ce weekend, sachez qu'il est désormais possible de faire un don en ligne sur le site monpaniersolidaire.org . Vous pouvez ensuite choisir de donner à la banque de Drôme Ardèche.