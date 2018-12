Banque alimentaire : record de dons en Vendée, mais baisse en Loire-Atlantique

Vendée, France

"On a jamais collecté autant de dons !" Dans l'entrepôt fourmillant de gilets oranges, le président de la Banque alimentaire de la Vendée avait le sourire ce matin, lors du déchargement des camionnettes en provenance de tout le département. Il faudra attendre le tri des aliments et la pesée définitive, mais les tendances sont nettement en hausse : 20% de nourriture en plus sur l'agglo yonnaise, 25% aux Sables d'Olonne, et des hausses aussi à Challans et aux Herbiers.

A titre personnel, je pense que le mouvement des gilets jaunes a eu un effet positif, car on parle beaucoup de solidarité en ce moment et de ceux qui ont faim - Bernard Metay, président de la Banque alimentaire 85

Les aliments sont d'abord triés par familles, avant la pesée définitive © Radio France - Emmanuel Sérazin

La Loire-Atlantique avant tout le monde

Dans la majorité des départements, la collecte nationale de la Banque alimentaire a été retardée d'une semaine cette année pour ne pas coïncider avec le Black Friday. Mais en Loire-Atlantique, elle a été maintenue à la période habituelle, du 22 au 24 novembre. Résultat : 32 tonnes de nourriture en moins (218 tonnes en 2018, contre 250 l'an dernier). La campagne du 44 n'a pas bénéficié de la couverture médiatique nationale. Et elle a subi de plein fouet le mouvement des gilets jaunes.

A Nantes comme à Saint-Nazaire, les grands hypermarchés ont fermé vers 17h le samedi, au lieu de 21h ou 22h. Or, c'est surtout en fin de journée que les clients font des dons - Gérard Gueglio, président de la Banque alimentaire 44

Pour combler ce déficit, les bénévoles comptent sur la campagne de printemps, fin mars. En Loire-Atlantique, la Banque alimentaire compensera en élargissant la collecte à 35 magasins au lieu d'une vingtaine habituellement.