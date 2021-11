15.000 bénévoles mobilisés pour la collecte annuelle de la Banque alimentaire en Bretagne

Comme chaque année la Banque alimentaire organise une seule et unique collecte à travers la France pour assurer une partie ses besoins. En Bretagne 15.000 bénévoles sont mobilisés dans 700 magasins.

La collecte se déroule tout le week-end en Bretagne et partout en France.

Ce vendredi 26 et ce samedi 27 novembre, la banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle de denrées alimentaires à travers la France. En Bretagne, 700 magasins et 15.000 bénévoles sont mobilisés tout le week-end pour cette opération et le tri des denrées.

15% des denrées de l'année collectées en un week-end

À lui seul, ce week-end de collecte représente 15% des ressources annuelles de l'association, alors les bénévoles innovent pour garantir un stock suffisant. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de la banque populaire a augmenté de 10 à 30% dans les différents départements de la région.

Des colis préparés en avance

Depuis cinq ans, la banque alimentaire propose dans certains magasins des colis déjà préparés qu'il suffit de prendre à l'entrée du magasin avant de les remettre aux bénévoles après le passage en caisse : "j'ai pris celui avec les produits d'hygiène avec des brosses à dents, du dentifrice et des savons " explique Solène, une Rennaise "j'aurais pu prendre ça à l'unité, mais je trouve que ces sacs déjà préparés sont très pratiques" Trois types de sacs sont proposés : un sucré, un salé et des produits d'hygiène. "Cela nous permet de prendre des denrées manquantes plutôt que d'acheter des choses qu'ils ont déjà en quantité" renchérie Danielle, juste derrière. Dès la première année de mise en place de ce système, les dons ont augmenté de 40%.

Ces centaines de sacs ont été préparés par les bénévole de la banque alimentaire. © Radio France - Thibault Delmarle

Après la collecte, toutes ces denrées seront redistribuées à des bénéficiaires grâce à 353 associations bretonnes. En 2020, pendant la crise du Covid, le nombre de dons avait augmenté de 45% par rapport à l'année 2019 passant de 175 à 255 tonnes sur le seul Intermarché Hyper de Rennes.

Vous retrouvez ce week-end l'association dans de nombreux magasins de la région. Il est également possible de donner via le site internet monpaniersolidaire.org