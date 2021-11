Banque alimentaire : une collecte dématérialisée dans certains hypermarchés jusqu'à samedi

Vendredi 26 et samedi 27 novembre, la banque alimentaire de la Mayenne expérimente un nouveau procédé pour sa collecte annuelle, dans certains hyper et supermarchés. À l'entrée du Leclerc de Laval, au centre commercial Pégase, Michel prévient : "Il n'y a pas d'achat de denrées." Le bénévole distribue un prospectus sur lequel figurent deux codes-barres.

Cette année, dans certains points de collecte de la banque alimentaire, les clients sont appelés à donner 2 ou 5 euros lors de leur passage en caisse, plutôt que de donner des denrées. © Radio France - Pierre Pillet

Le premier donne deux euros à la banque alimentaire, ce qui permettra d'acheter un petit-déjeuner ou un goûter ; le second, cinq euros, un montant pouvant offrir un repas complet au bénéficiaire. Lors de son passage en caisse, le donateur peut scanner le code-barre qu'il souhaite, ou les deux, et ce, autant de fois qu'il le souhaite.

Une dématérialisation qui séduit Colette : "Je trouve cela très bien, parce qu'on n'a pas à aller chercher les produits et puis c'est eux [les bénévoles] qui vont acheter les produits dont les personnes nécessiteuses ont besoin." Marie ajoute : "Du moment qu'on donne, c'est le principal, surtout en ce moment."

Objectif : acheter des produits de meilleure qualité

De l'argent plutôt que des denrées, cela permet de respecter les gestes barrières, dans un contexte de rebond de l'épidémie de Covid-19, justifie Miguel Sanchez. Le président de la banque alimentaire de la Mayenne ajoute que cela va permettre de réguler les stocks et d'acheter des produits de meilleure qualité : "C'est bien de donner des pâtes, mais il faut que le rapport nutritionnel soit plus équitable pour les personnes démunies, parce qu'elles souffrent de carence alimentaire, parfois. Tout nous est reversé, ce qui nous permettra d'acheter des produits de plus haute qualité par rapport à ce qu'on a d'habitude, des produits régionaux et locaux, par exemple", explique-t-il.

Michel, bénévole à la banque alimentaire de la Mayenne, explique aux clients comment participer à la collecte dématérialisée. © Radio France - Pierre Pillet

15% de repas supplémentaires par rapport à 2020

Les gilets oranges de la banque alimentaire espèrent que la générosité des Mayennais sera au rendez-vous. "650 tonnes, c'est-à-dire 1.3 million de repas", seront donnés cette année, soit "+15% par rapport à 2020", explique Miguel Sanchez. Parmi les bénéficiaires : "des étudiants, des familles monoparentales et pas mal de retraités, pour qui la crise s'est amplifiée", explique le président.

La collecte a lieu dans une soixantaine de commerces de Mayenne, vendredi 26 et samedi 27 novembre. Dans d'autres départements, elle a lieu jusqu'à dimanche.