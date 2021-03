Banque alimentaire: collecte record par les jeunes et pour les jeunes dans 18 supermarchés de Pau et son agglo

La Banque alimentaire du Béarn et de la Soule organisait ce samedi, pour la 5e année, une collecte à destination des jeunes dans 18 supermarchés de l'agglomération de Pau (Pyrénées-Atlantiques). 31 tonnes de denrées (pâtes, conserves, condiments ou produits d'hygiène) ont été récoltées. C'est un record par rapport aux 18 tonnes collectées les années précédentes.

500 étudiants et lycéens mobilisés pour la collecte

Devant les chariots, aux portes des supermarchés, les jeunes étaient également plus nombreux à s'être engagés pour la cause. 500 étudiants et lycéens ont participé à la collecte cette année, contre 300 il y a 2 ans (l'année dernière, la collecte avait été annulée en raison de la situation sanitaire). Lise et Léonore, élèves de 15 et 16 ans, en Seconde à l'Immaculée Conception à Pau, étaient ravies d'être là, pour la première fois, en pleine crise sanitaire : "On est contentes d'aider, par exemple ceux dont les commerces ont dû fermer et qui se retrouvent sans rien. Certains refusent de donner mais la plupart le font et nous disent que ce que nous faisons est bien. Et nous les voyons repartir avec un sourire, fiers de ce qu'ils ont fait. Cela fait plaisir", expliquent-elles.

Lise et Léonore, 15 et 16 ans, trient les denrées qu'elles viennent de récolter. © Radio France - Manon Claverie

Le nombre d'étudiants que l'on sert chaque semaine a doublé.

Jean-Bernard Casenave, président de la Banque alimentaire Béarn et Soule

La collecte était non seulement gérée par les jeunes, accompagnés d'adultes bénévoles, mais également destinée, en priorité, aux jeunes. Parce que si le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire n'a pas fait un bond depuis la crise sanitaire comme l'attendait le président de la Banque alimentaire Jean-Bernard Casenave, le nombre d'étudiants à en bénéficier a en revanche carrément doublé. "Dans notre département le nombre de bénéficiaires a augmenté de 10%, ce qui est moins que dans d'autres départements. Mais le nombre d'étudiants que l'on sert chaque semaine est passé de 110 à plus de 200", regrette-t-il. Sans compter tous ceux qui ne font pas la démarche d'aller chercher de l'aide alors qu'ils en auraient besoin. La Banque alimentaire a également lancé il y a une semaine une opération à destination de jeunes qui ne sont pas étudiants, de 16 à 30 ans. Le nombre de bénéficiaires est passé de 10 à 40 en une semaine.

Par ces temps de crise, la solidarité s'organise également. "80 nouveaux bénévoles nous ont rejoints en 2020, se réjouit Jean-Bernard Casenave, et la plupart sont toujours là aujourd'hui."