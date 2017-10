En Berry, la Banque de France se restructure et supprime des services

La Banque de France se restructure et le Berry est touché. Plusieurs services, jusqu'ici présents à Châteauroux, sont transférés à Tours. Et à Bourges, l'activité de caisse sera supprimée au 1er juin 2018. À l'horizon 2020, une quarantaine d'emplois sont menacés d'après les syndicats.

La Banque de France applique son plan de restructuration "Ambition 2020" et le Berry est touché par la transformation des services. On compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés berrichons ils ne seront plus que 12 à l'horizon 2020 selon les syndicats. Les deux départements, Indre et Cher, sont concernés par ce plan, lancé depuis 2013 mais qui se précise d'année en année.

À Châteauroux, la Banque de France déménage et des services sont délocalisés à Tours

La Banque de France à Châteauroux, qui était jusqu'ici une "succursale de plein exercice", devient une "succursale de présence de place". En langage Banque de France, cela signifie qu'une partie des services seront maintenant traités à Tours, notamment le surendettement et la cote de crédit des entreprises. Il y aura toujours un conseiller sur place à Châteauroux, mais ce ne sera plus le gestionnaire de votre dossier en personne : celui-ci traitera désormais votre dossier depuis Tours en télétransmission.

Deux conséquences : les effectifs passent d'une vingtaine il y a quelques années à 8 aujourd'hui. Et la banque de France castelroussine déménage. À partir de début novembre, elle quitte la place Lafayette pour rejoindre le Centre Colbert.

À Bourges, l'activité de caisse supprimée en 2018

À Bourges, c'est l'activité de caisse de la Banque de France qui disparaîtra au 1er juin 2018. Une caisse, c'est l'endroit où on trie et où on recycle les billets usagers qui viennent des banques ou des entreprises. C'est là aussi qu'on les remplace par de nouveaux billets. La Banque de France veut regrouper ces caisses sur des plus gros centres. En région Centre, il n'y en aura bientôt plus qu'à Tours et à Orléans.

Là aussi, avec des conséquences sur l'emploi : les 10 postes de cette caisse seront supprimés d'après les syndicats, qui estiment les solutions de reclassement insuffisantes. Les employés se sont vus proposer des postes à La Courneuve, près de Paris, pour seulement 3 postes à Orléans et 1 à Tours, détaille Benoît Chauvet, délégué du syndicat SNA.

Les syndicats appellent les agents, au niveau national, à une grande journée de grève le 16 novembre.