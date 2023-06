Banque de France : le bras de fer se poursuit entre la CGT et la direction

C'est un conflit social qui dure. Depuis le mois de décembre dernier, les imprimeurs de la Banque de France dénoncent le projet de réduire les effectifs : sur chaque machine ils ne seraient plus quatre mais trois. La tension est montée d'un cran ces derniers jours avec un communiqué de la direction le 9 juin dernier rappellant : "Le Conseil Général de la Banque de France, dans sa réunion de juillet 2022, avait conditionné la décision de construction d’une nouvelle imprimerie fiduciaire à la mise en œuvre de plans de compétitivité industrielle". Autrement dit, sans accord sur un plan de compétitivité pas de déménagement à Vic-le-Comte, aussi appelé "projet Refondation". Date butoire fixée à la mi-juillet.

Le projet "Refondation" remis en cause

Une pression inacceptable pour la CGT qui a organisé une manifestation ce jeudi 21 juin davant les grilles de l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Parmi les personnes présentes plusieurs imprimeurs comme Franck, 16 ans de métier : "Tout le papier qu'on imprime, on le montre à la main. On est obligé de travailler à la main. Quand on est quatre, on se répartit à quatre. Vous enlevez une personne, ça fait tout de suite plus de boulot."

Hugo Coldeboeuf, secrétaire général de la CGT Banque de France, dénonce également la dégradation des conditions de travail en cas de baisse des effectifs. Il pointe également : **"**Le projet Refondation, c'est garantir la capacité de l'Etat de produire des euros. Donc il y a un enjeu de souveraineté, de maîtrise de la production des billets qui est énorme et qui est pour 50/60 ans. C'est ça le projet Refondation ! Et mettre en balance un projet de souveraineté, un projet industriel, un projet de 250 millions d'euros en balance avec un mouvement social qui, au maximum, coûte 1 million d'euros. C'est complètement délirant. [...] Donc si Refondation ne se fait pas, c'est clairement la volonté de la direction et en rien le résultat du mouvement social."

Les discussions doivent reprendre

De son côté, la direction de la Banque de France assure que les discussions se déroulent pour mettre en œuvre une organisation industrielle nécessaire à la viabilité d'un projet supérieur à 250 millions d'euros (c'est le coût du projet Refondation). La direction explique : "Au cœur des discussions, la Banque de France rappelle que les protocoles sociaux très favorables à Chamalières seraient maintenus. Désormais, une plénière avec l’ensemble des organisations aura lieu le mercredi 28 juin avec pour objectif de trouver un accord clair d’ici mi-juillet".

Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si le projet Refondation sera mené à son terme et avec quel accord, ou non accord, entre direction et syndicats.

Des élus syndicaux ont fait le déplacement depuis Paris ce mercredi. © Radio France - Pierre Frasiak

Les banderoles étaient de sortie. © Radio France - Pierre Frasiak