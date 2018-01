Vic-le-Comte, France

Il y avait des salariés, des retraités, des riverains, des élus, beaucoup de personnes directement concernées ou intéressées par ce déménagement, baptisé "Projet Refondation". Car le transfert des activités de Chamalières, imprimerie des billets mais aussi centre fiduciaire (le tri des billets), cela veut dire l'arrivée de 550 salariés sur le site de Longues, la papeterie de la Banque de France.

Selon une première enquête auprès des salariés de Chamalières, 63% ne souhaitent pas déménager et feront la route de l'agglomération clermontoise à Vic-le-Comte. 22% envisagent de s'installer à proximité de l'usine et 15% n'ont pas pris de décision.

Autant de salariés en plus, cela veut dire du trafic supplémentaire. C'est l'une des principales inquiétudes, la D96, la route qui dessert l'usine et permet de rejoindre l'autoroute, est déjà bien encombrée, cela ne risque pas de s'arranger. Sans parler du passage à niveau qui la coupe juste avant un carrefour. Une étude de trafic sera donc réalisée dans les prochains mois avant d'envisager éventuellement des travaux, en concertation avec la commune et le Conseil Départemental.

Questions-réponses

Autre question, les installations de la Banque de France utilisées par les associations locales. La réponse a été claire, le gymnase et le stand de tir seront rasés puisqu'ils entrent dans le périmètre de sécurité de la nouvelle usine. La Banque de France n'en construira pas d'autre mais elle pourra peut être aider la commune dans ses réalisations futures, rien n'est encore décidé.

C'est le seul bémol de cette réunion. Généralement, ce genre de projet fait naître des oppositions locales mais ce n'est pas le cas. Pas de critique mais des questions précises et pratiques: les risques de pollution, les nuisances sonores, le statut des salariés, leur déménagement, le calendrier ou encore l'accès au site. Les riverains ont par exemple appris qu'un numéro de téléphone sera à leur disposition le temps du chantier pour signaler les nuisances anormales. La nouvelle usine coûtera 120 millions d'€uros. Le total sera plus élevé, près de 200 millions, mais la Banque de France préfère ne pas compter les machines puisqu'il aurait de toute façon fallu les acheter même en gardant la production à Chamalières.

Le projet détaillé pour bientôt

Des questions également pour la commune (et la communauté de communes) sur les équipements prévus pour accueillir cette nouvelle population. Car d'ici 10 ans, Vic-le-Comte devrait passer de 5000 à 6000 habitants, les salariés de la Banque de France ne constituant qu'une partie des nouveaux résidents.

Il ne manquait juste qu'une idée un peu plus précise de la nouvelle usine. On sait qu'elle fera deux hectares, qu'elle comprendra une partie production et une partie stockage (un coffre-fort géant) qu'elle sera installée au nord du site de Longues mais pas plus de précision pour le moment. Le projet architectural n'est pas encore terminé. Lorsqu'il le sera, une autre réunion publique sera organisée à Vic-le-Comte pour le présenter, probablement avant l'été.

La concertation publique se poursuit jusqu'au 15 février. Pour en savoir plus ou donner son avis, la Banque de France a créé un site internet www.projet-refondation.banque-france.fr.