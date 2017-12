Banque de France : le déménagement de Chamalières à Vic-le-Comte effectif en 2024

Le projet de transfert de l'imprimerie et du centre fiduciaire de la Banque de France de Chamalières à Vic-le-Comte est entré dans la phase de concertation publique. Un déménagement qui a été repoussé de deux ans à 2024.

Le projet de déménagement de la banque de France vient d'entrer dans la phase de concertation publique. Jusqu'au 15 février, une exposition en mairie de Vic-le-Comte et un site internet permettent aux acteurs locaux de s'informer et de donner leur avis sur ce projet colossal. Une réunion publique est aussi prévue à Vic le 18 janvier 2018.

L'objectif est de moderniser l'outil de production de billets en rassemblant toute la chaîne : de la fabrication du papier à l'impression en passant par le tri et la destruction des billets usés, le tout sur ce même site de Longues et dans des locaux plus adaptés. Ceux de Chamalières, où se trouvent aujourd'hui l'imprimerie et le centre fiduciaire, datant de 1910, répartis sur neuf niveaux.

Un tel site sera une première en Europe, sachant que la Banque de France est le premier producteur de billets en volume de la zone euro, à hauteur de 23 % de la production totale.

Un calendrier décalé

La Banque de France avait annoncé au départ un transfert pour 2022, ce sera finalement 2024. Il y a tout de même 20 000 m² de nouveaux bâtiments à construire.

Calendrier du transfert de la Banque de France de Chamalières à Vic-le-Comte. - (c) Banque de France

Les études de conception du projet vont durer jusqu'en 2020, sachant qu'il faudra notamment réviser le plan local d'urbanisme. Environ deux ans de travaux suivront puis le déménagement des machines, pour une mise en production prévue pour 2024.

Coût de l'opération estimé à 200 millions d'euros dont 120 rien que pour la construction des nouveaux bâtiments. Quelques 650 salariés seront aussi amenés à changer de lieu de travail pour rejoindre les 250 qui travaillent aujourd'hui sur le site de Longues.