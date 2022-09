"Banqueroute", "tsunami financier" : 200 maires de l'Oise demandent de l'aide à Elizabeth Borne sur l'énergie

200 maires de grandes collectivités dans l'Oise, dont ceux de Beauvais, Compiègne ou encore Saint-Just-en-Chaussée, viennent de signer une lettre ouverte à Elizabeth Borne. Ils demandent une aide financière et l'application du bouclier tarifaire pour eux face à la flambée des prix de l'énergie.

Après les annonces de la première ministre Elizabeth Borne sur le bouclier tarifaire qui doit continuer à couvrir les particuliers ainsi que les petites entreprises et les petites collectivités en 2023, les maires de 200 grandes collectivités dans l'Oise montent au créneau. Ils rejoignent la lettre ouverte adressé le 5 septembre à la première ministre par le maire de Laigneville, pour l'alerter d'un "risque réel de banqueroute" et demandent une compensation financière de l'État. Parmi eux, les élus de Beauvais, Compiègne, Noyon, Méru ou Saint-Just-en-Chaussée.

"Le risque de banqueroute des communes (...) est réel"

Entre 30% et 300% de hausse : voilà l'augmentation du prix de l'énergie pour les collectivités locales, selon le signataires de cette lettre ouverte, tous élus de commune qui comptent plus de dix agents, avec un budget supérieur à 10 millions d'euros. Celles-ci ne bénéficient pas des tarifs régulés car elles ne sont pas couvertes par le bouclier tarifaire, qui, lui, protège les petites communes.

La lettre ouverte cite l'exemple de Laigneville, dont le maire est à l'initiative de la pétition : la commune s'attend à payer dix fois plus cher pour le gaz l'année prochaine ! Les maires décrivent une situation alarmante : "déjà, des équipements ferment : piscines municipales, bibliothèques" pour tenter de réduire les couts. D'autres encore réduisent les investissements. Et à l'avenir, ils préviennent : "des services essentiels comme le chauffage dans les écoles ne pourront plus être pris en charge."

Lettre ouverte des maires de l'Oise à Elizabeth Borne - DR

Suite de la lettre ouverte des maires de l'Oise à Elizabeth Borne. - DR

Trop peu est fait pour les collectivités locales aux yeux des maires signataires : ils réclament donc une compensation de l'État, et la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les communes qui le souhaitent, afin qu'elles aient accès aux tarifs règlementés des prix de l'énergie.

