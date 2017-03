Banques en ligne : Carrefour lance son offre de compte courant

Carrefour a annoncé mardi le lancement de son offre de compte courant en ligne. Le groupe entre ainsi en concurrence avec les nombreuses banques en ligne déjà implantées en France.

Carrefour, via sa branche Banque et Assurance, a annoncé mardi son offre de compte courant en ligne baptisée C-zam, disponible le 18 avril. Elle est accessible à partir de 18 ans, sans condition de revenus ni dépôt minimum, au prix de 1 euro par mois.

Comment ça marche ?

Les clients pourront ouvrir ce compte via un coffret, associé à une carte bancaire internationale (Mastercard), vendu 5 euros dans les magasins Carrefour et sur internet. Les retraits seront gratuits aux distributeurs BNP et facturés 1 euro sur les autres, en France et à l'étranger (sans commission). S'ajoutent des frais notamment lors des retraits.

C-zam s'active en 10 minutes, via une application ou une connexion internet. L'alimentation du compte se fait via une carte bancaire ou un virement, ce qui nécessite de posséder un autre compte bancaire au préalable. Il est possible d'y faire virer son salaire, indique Carrefour, mais aucun découvert n'est possible.

Fidélisation

Ce compte vise d'abord "une clientèle jeune et connectée mais également les familles pour les dépenses de la vie quotidienne (budget loisirs ou shopping, cagnottes vacances ...)".

C'est également pour Carrefour "un moyen supplémentaire de créer de la fidélisation, un des grands enjeux du futur pour la distribution. Quand un client a déjà un compte chez vous, cela développe son affinité à votre marque et c'est plus facile de le faire venir dépenser davantage", analyse Yves Marin, expert distribution chez Wavestone. Plusieurs autres distributeurs français sont également présents dans les services bancaires. C'est le cas d'Auchan et de Leclerc.