Barbara de chez Goulibeur à Poitiers

On découvre l'histoire de la plus célèbre des pâtisseries régionales, le Broyé du Poitou, grâce à Barbara, responsable commerciale chez Goulibeur.

Aujourd'hui on revient sur une des plus gourmandes des traditions Poitevines. Du beurre, de la farine, des œufs du sucre et du sel : Il s'agit bien du Broyé du Poitou, cette préparation vieille de plus de 45 ans perpétuée par l'entreprise Goulibeur. Cette s'est transmise dans les familles poitevines de génération en génération. La précieuse préparation de cette galette au beurre, l'enseigne l'a tient de la grand-mère Paulette.

On associe forcément cette saveur réconfortante au gout de notre enfance. Et même si chaque famille a son petit secret de fabrication, les ingrédients sont restés les mêmes. C'est la simplicité qui fait le succès de cette pâtisserie traditionnelle et centenaire qu'on retrouve dans tous les livres de cuisine.

A l'origine, cette fameuse galette était cuite dans les fermes de la région à l'occasion des fêtes familiales. On prenait plaisir à partager le Broyé tout au long de l'année. Même le dimanche à l'église, on distribue des petits bouts de Broyé aux enfants de chœur.

Il est possible d’apposer vos mots sucrés sur le grand Broyé XXL de 60cm de diamètre, il suffit juste de venir le chercher à Poitiers. © Radio France

Chez Goulibeur, tout commence en 1976 quand la grand-mère de Paulette confie sa recette à Brigitte Arnaud-Boué. A l'époque, l'entreprise fabrique également des tourteaux fromagers, une spécialité du haut Poitou. Mais depuis la création de la société, on conserve le souci de perpétuer la tradition d'excellence de ce savoir-faire local.

Aujourd'hui l'équipe compte 25 personnes qui œuvrent pour garantir la meilleure qualité de produit et de service à leurs clients. Pour eux, le gout du Broyé doit rester le même qu'hier, gourmand et chaleureux. L'entreprise Goulibeur s'inscrit également dans une démarche de développement durable en travaillant avec des fournisseurs locaux pour les matières premières et les emballages. L'enseigne regarde également vers l'avenir avec une boîte à biscuit écologique conçue en carton recyclé.

Vous retrouvez le gâteau emblématique directement à la boutique Goulibeur, implantée à Poitiers. Vous pourrez également découvrir leur gamme salée avec de délicieux sablés pour l'apéritif. Vous retrouvez toutes les informations sur leur site internet www.goulibeur.com