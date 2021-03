Barcelone : les 12 flèches qui orneront, en 2023, le toit de la Sagrada Familia, fabriqués à Saint-Egrève

La Sagrada Familia, à Barcelone, est le monument le plus visité d'Espagne. Imaginée par le grand architecte Gaudi, sa construction se poursuit encore de nos jours. Pour la toiture, il fallait créer 12 flèches symbolisant les 12 apôtres, taillées dans de l'inox, chargée en chrome, pour qu'elles ne prennent pas la foudre.

Bouche-à-oreille de Barcelone à Saint-Egrève

C'est le bouche-à-oreille qui a conduit les architectes espagnols jusqu'à la petite entreprise de mécanique de Saint-Egrève. Le père, Salvatore Maligno et ses deux fils, Saverio et Stéphane, à la tête de SMF 38, avec leurs deux employés, ont donc réalisé cette prouesse technique, car il a fallu tailler dans la masse des pièces pyramidales tout en les forant de l’intérieur, sans aucune soudure.

Prouesse technique

Stéphane Maligno a voulu rendre hommage à l'équipe : "On a rencontré des difficultés. Mais on n'a pas compté nos heures et on a toujours réussi à trouver la solution, grâce notamment à mon père, Salvatore, et à son expérience incroyable ! Il pense mécanique, il mange mécanique, il dort mécanique, et le matin, quand il arrive, il a trouvé la bonne idée !"

Les flèches, en inox, ont été taillées dans la masse des pièces pyramidales tout en les forant de l’intérieur, sans aucune soudure. © Radio France - Véronique Pueyo

En pyjama pour surveiller l'usinage

Il a fallu surveiller constamment la machine-outil qui a usiné les flèches, car Saverio avait peur de la casse et de l'usure, l'acier étant très dur à travailler. "Je me suis réveillé toutes les nuits. Je quittais mon domicile en pyjama et pantoufles. Et une nuit, à 2 heures du matin, je me suis fait arrêter par la maréchaussée. Ils ont compris que je travaillais et ne m'ont pas verbalisé. Ouf !"

La flèche du diable

Il y a une flèche qui leur a donné beaucoup de fil à retordre : "On l'a baptisée la flèche du diable" explique Stéphane, en riant. "Mais, on a fini par l'avoir et elle est sortie comme les autres !"

Désormais, les flèches trônent fièrement dans l'atelier SMF 38 de Saint-Egrève, 4 séries de 3, avec des trous aux angles différents pour y faire jouer la lumière. 270 heures de travail ont été nécessaires pour accomplir ces œuvres d'art.

Sur mesure

Salvatore Maligno est un peu l'âme de cette petite entreprise que tout le monde s'arrache. Arrivé en France dans les années 60, de sa Sicile natale, il a beaucoup appris et travaillé, puis a monté une boîte qu'il a revendue, toujours dans la mécanique, sa passion et en 1996, il a créé, tout seul, dans son garage, à Fontaine, SMF 38.

Ariane et le porte-avion Charles de Gaulle

La société, qui n'emploie donc que 5 personnes et un apprenti, fabrique des pièces sur mesure dans tous les domaines : médical, nucléaire, aéronautique, pour Ariane, par exemple ou encore pour le porte avion Charles de Gaulle aussi !

"_J'adore la mécanique, depuis tout jeune. J'ai toujours voulu démonter les objets pour comprendre comment ils fonctionnaient! "_se souvient Salvatore Maligno, l’œil malicieux, avec dans la voix, toujours une pointe d'accent italien

"Au départ, pour la Sagrada Familia, on n'a pas réalisé qu'on faisait un truc de dingue. Et puis, quand on a vu les clients, les fournisseurs, nous dire que c'était incroyable, là, on a compris et on est très fier de ce que l'on a fait ! On n'a pas vraiment gagné d'argent avec cette commande, mais le but, c'est surtout de montrer notre savoir-faire made in Isère !" lance Saverio Maligno.

Départ pour Barcelone

La super machine qui a permis d'usiner les 12 flèches © Radio France - Véronique Pueyo

Les 12 flèches partiront ce jeudi pour Barcelone, chacune portant le nom de SMF 38, gravé dans l'acier, comme le faisaient les compagnons, tailleurs de pierre, des cathédrales du Moyen Age. Où et comment seront-elles installées, les Maligno l'ignorent, le secret est bien gardé, mais la famille espère bien être invitée en 2023 pour l'inauguration !