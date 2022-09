Barentin : les salariés de Carrefour, en grève, demandent une augmentation des salaires

Des chariots au sol devant l'hypermarché Carrefour à Barentin ce samedi matin. "On en a marre. Je ne vis, je survis", raconte Patricia à France Bleu Normandie. Cette caissière, plus de 20 ans de métier, est en grève. Avec un peu plus de 1.000 euros par mois, elle ne s'en sort plus. "Les factures payées, il reste très peu pour manger. Moi j'aime mon travail mais pas dans ces conditions-là. Nous n'avons aucune reconnaissance", ajoute-t-elle. Selon les syndicats, 95% des effectifs de ce carrefour étaient en grève ce samedi.

Des mobilisations à Mont-Saint-Aignan et à Évreux

Les salariés grévistes se sont mobilisés devant le magasin. Expliquer aux clients pourquoi certains ne trouveront personne derrière les caisses. "Je suis ouvrier, je comprends parfaitement", explique John. "Ce sont pour la plupart des caissiers, caissières, des ouvriers. Les gens n'ont plus de moyen, rien ne va", témoigne-t-il.

L'augmentation de 2% des salaires proposée par le direction est jugée insuffisante par les syndicats. © Radio France - Bradley de Souza

L'augmentation des salaires de 2% proposée par la direction a mis le feu aux poudres reconnaît Patricia, une autre caissière. "C'est lamentable. C'est se moquer de nous, ça correspond à quelques centimes d'euros par mois", souffle-t-elle.

"Tout le monde nous soutient", réagit Gaëtan Couturier, délégué CGT à Carrefour Barentin. "On a travaillé pendant le covid. Là on a l'inflation à plus de 6%. Les salariés sont en souffrance. Les conditions de travail engendrent ça, on leur demande de faire deux fois plus avec deux fois moins en salaires. Donc on demande minimum une revalorisation de salaires de 300 euros brut pour tous les salariés", conclut le délégué syndical.

A Mont-Saint-Aignan, la moitié des effectifs étaient en grève ce samedi selon les syndicats. Près de 150 salariés. A Evreux, une centaine de salariés ont manifesté devant le magasin situé à Guichainville. Ce qui représente un tiers des effectifs.