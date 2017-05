Barilla installe son nouveau service commercial dans le centre de Châteauroux

Le groupe industriel italien Barilla vient d'inaugurer sa nouvelle plateforme administrative à Châteauroux, dans le quartier Balsan, où travaille environ 60 salariés.

Pour les salariés, c'est un bon dans la modernité. Le groupe Barilla, implanté à Châteauroux depuis 1973 sur le site de Grand Pré, vient de déplacer ses nouveaux services administratifs dans l'éco-quartier Balsan, juste à côté de Pôle Emploi, situé rue de la Manufacture Royale. La fin d'un vaste programme, lancé par la marque en 2013, pour moderniser son activité castelroussine : le groupe a investi 30 millions d'euros à Châteauroux pour la construction de la nouvelle usine à la Malterie et de ses nouveaux bureaux.

Une soixantaine de personnels administratifs

Avec son nouveau site de Balsan, Barilla se revendique comme une marque écolo : 1.000 mètres carrés de bureaux en open-space, dans un bâtiment certifié basse consommation, équipé d'un toit terrasse avec vue sur la Vallée Verte. "Le parc Balsan est juste à côté, on a une belle vue sur l'indre et le château, c'est très agréable" confie Sophie, qui travaille aux services administratifs depuis 10 ans.

L'ancien site de Grand Pré, construit il y a plus de quarante ans, était devenu vétuste : les salariés se plaignaient régulièrement de problèmes de chauffage et de fuites d'eau. La nouvelle plateforme de Balsan accueille les services des ressources humaines, informatique, gestion des commandes et des livraisons.

Une partie des bureaux a été baptisée du nom des produits : Farfalle, Spaghetti et DooWap"

Quand ce ne sont pas les pâtes, c'est la brioche. © Radio France - Jonathan Landais

Cette employée est-elle plutôt Farfalle ou Spaghetti ? © Radio France - Jonathan Landais

"Ce sont nos produits, nous sommes très attachés au coeur de notre activité, donc on a voulu mettre les noms de nos marques aux salles de réunion", explique Giovanni Palopoli, responsable industriel de Barilla France. "Ce nouvel espace de travail se projette vers l'avenir, il est pas mal digitalisé, très équipé en vidéo-conférence, ce qui permet de connecter encore davantage Châteauroux aux autres entités du groupe", poursuit Miloud Benaouda, directeur général de Barilla France.

"Tous nos blés utilisés sont français", Giovanni Palopoli, responsable industriel de Barilla France. © Radio France - Jonathan Landais

Le site de Grand Pré reconverti en habitat et logistique ?

L'ancien site de Grand Pré - dont le prix de vente n'a pas été commmuniqué - n'a toujours pas trouvé preneur, les négociations continuent. La ville de Châteauroux travaille avec Barilla à un projet de reconversion en immobilier et logistique, mais le projet ne devrait pas aboutir "avant trois ou quatre ans", selon le maire Gil Avérous. "Il y a des porteurs de projets qui sont intéressés, on leur fait visiter le bâtiment, mais à ce jour aucun projet précis n'a été arrêté".

La plus grande boulangerie industrielle de France

Le groupe Barilla fait travailler plus de 600 salariés à Châteauroux, principalement dans ses usines de la Malterie (540 salariés), d'où sortent la moitié des produits Harry's fabriqués en France. Le site de la Malterie - plus grande usine de boulangerie préemballée d'Europe - a été agrandi en 2016. Auparavant, la fabrication du pain de mie et des brioches se faisait sur l'ancien site de Grand Pré, en cours de désindustrialisation.