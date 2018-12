Baroud d'honneur des syndicats en centre-ville de Châteauroux

Une cinquantaine de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Châteauroux, ce mardi, à l'appel de plusieurs syndicats et partis de gauche. Un baroud d'honneur avant les fêtes de fin d'année et en plein mouvement des gilets jaunes.

Place de la République, Châteauroux, France

Une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés sur la place de la République à Châteauroux, ce mardi matin, avant de défiler dans le centre-ville, à l'appel de plusieurs syndicats et partis, dont la CGT, LO, le NPA, le SNES-FSU etc. Une mobilisation pour demander une hausse du pouvoir d'achat, et montrer la convergence des revendications avec les gilets jaunes.

Mais en plein mouvement des gilets jaunes et à l'approche des fêtes de fin d'années, ces organisations ont du mal à mobiliser. Les manifestants sont moins nombreux que les dernières manifestations, notamment celle de vendredi.