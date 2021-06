Barrage d'accession en Top 14 : l'interdiction de retransmission dans les bars du littoral maintenue

Ce sera bel et bien sans, pour le derby. Les bars du littoral ne pourront pas retransmettre le match d'accession entre Biarritz et Bayonne, qui croisent le fer ce samedi après-midi à Aguiléra. Le tribunal administratif a débouté le recours déposé par l'avocat de l'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) et donne raison au sous-préfet de Bayonne.

Dans un arrêté publié en milieu de semaine, il interdisait la retransmission du match dans les bars, les cafés, les restaurants, aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur des batiments. Une décision qui concerne l'ensemble des communes de Bayonne, Anglet, Bidart, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye.

La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a également pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique à Biarritz et Bayonne de 16 heures à 23 heures ce samedi 12 juin. Vendredi, les restaurateurs du collectif "Kasu, kasu ostalariak kexu" ont déposé des écrans télé devant la sous-préfecture pour dénoncer cette décision.

à lire aussi Le maire de Bayonne dénonce l'arrêté préfectoral empêchant la diffusion du derby basque dans les bars

à lire aussi A Biarritz, un écran géant pour le barrage d’accession en Top 14