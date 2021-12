Barrage filtrant des salariés de Ferropem sur la N90, "une première sommation avant les vacances de Noël"

Les salariés de Ferropem ont organisé ce samedi matin un barrage filtrant sur la nationale 90 entre Moutiers et Albertville à hauteur de la Léchère pour dire "non" à la fermeture du site de Château Feuillet.

Les salariés de l'usine Ferropem maintiennent la pression. Depuis 9h ce samedi matin, ils organisent un barrage filtrant sur la nationale 90 entre Moutiers et Albertville à hauteur de la Léchère pour dire "non" à la fermeture du site de Chateau Feuillet. Ils sont une cinquantaine à distribuer tracts et papillotes aux automobilistes.

"C'est une première sommation avant les vacances de noël", préviennent-ils. Ils ont appris il y a quelques jours que leur usine de fabrication de silicium allait fermer et avec elle, ce sont 221 personnes qui perdent leur emploi.

Les salariés ont levé le barrage peu avant 11h. Ils promettent d'autres actions si rien ne bouge.