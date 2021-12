Barrage filtrant et pneus enflammés devant l'entreprise Dassault à Anglet

Une épaisse fumée noire, et une odeur de pneus brûlés. Ce mardi matin, dès cinq heures, une centaine de salariés de Dassault Aviation ont dressé un barrage filtrant sur le site d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces barrages font suite à la proposition d'augmentation de salaire d'1,8% engagée par la direction. Insuffisant pour la CFDT et la CGT, qui réclament une revalorisation de plus de cent euros net par mois.

Selon les syndicats, l'année 2021 a été particulièrement bénéfique à Dassault Aviation, avec notamment une commande de 80 Rafale des Émirats arabes unis à la France, pour 16 milliards d'euros. "Nous voulons notre part du gâteau" expliquent les salariés en faisant retentir des pétards, et en bloquant l'arrivée et la sortie du matériel d'aviation sur site.

Les syndicats promettent des barrages filtrants jusqu'aux congés du 23 décembre. La CGT entend poursuivre le mouvement en janvier si leurs revendications ne sont pas entendues.