Barrages filtrants à Saran : plus de 2 heures d'attente pour les véhicules coincés sur le Pôle 45

Difficile, même pour les journalistes, de rejoindre les éboueurs de la Métropole en grève depuis ce lundi matin contre la réforme des retraites. Les accès pour rejoindre l'Utom, l'usine de traitement des déchets de Saran, sont complétement bloqués. Il faut compter plus de 2 heures d'attente sur certaines voies. " On ne bloque pas totalement" précise un éboueur, "on fait passer au compte-goutte mais très vite, ça a commencé à ralentir et à créer des bouchons". Chaque jour, plus de 3.000 camions passent dans cette zone du Pôle 45.

Des automobilistes et chauffeurs routiers plus ou moins compréhensibles

Dans sa camionette, Jérémy attend depuis plus de 2 heures de pouvoir rejoindre son entreprise située dans la zone. " Je suis patient et en plus je les soutiens ces grévistes. Moi, je travaille sur des chantiers et j'en vois des gars complètement déglingués à 60 balais. Il faut arrêter les conneries." D'autres fois, les chauffeurs routiers coincés dans les bouchons sont moins compréhensibles. Ce lundi matin, l'un d'eux est même descendu de son véhicule et a tenté de frapper un gréviste. " Il y a toujours des excités mais globalement ça se passe bien" assure Pascal Sudre, le secrétaire départemental de la CGT.

Les syndicats ont déployé leurs banderoles au rond point de l'UTOM © Radio France - Patricia Pourrez

Ces barrages filtrants sont prévus pour durer toute la journée de lundi et sans doute aussi d'autres jours de la semaine. " On verra si on reste là ou si on vise d'autres lieux. Mais, maintenant, on est dans l'action, on y reste jusqu'au retrait de la réforme" insiste Pascal Sudre.