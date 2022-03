Bars à Orléans : l'UMIH 45 menace de se retirer de la charte de bonne conduite

Chaque été, la charte de bonne conduite permet à une quarantaine de bars à Orléans de rester ouverts plus longtemps. Mais l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie menace de se désengager de la charte. En cause : les horaires sur les terrasses et la fin de la clause de conciliation.

La charte de bonne conduite fait l'objet d'une polémique cette année à Orléans. Depuis plus de 20 ans, ce texte permet à aux bars de rester ouverts plus longtemps entre fin avril et fin octobre, en échange de leur engagement à lutter contre les nuisances sonores et à faire de la prévention sur l'abus d'alcool.. Chaque année, une quarantaine d'établissements la signe avec la ville. Sauf que cette année, ça coince.

Une quarantaine d'établissements signent chaque année ce document avec la ville d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Il faut dire que le contexte est particulier : c'est la fin des aides accordées par la ville d'Orléans en raison de la crise sanitaire. Ainsi, c'en est fini de l'exonération des droits de terrasse et des extensions facilitées des terrasses. "Mais pour autant, notre situation économique reste fragile, souligne Frank Fuzeau, le délégué bars à l'UMIH 45 (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie), et lui-même patron du Mojito's Bar. Il faut rembourser les prêts garantis par l'Etat et l'hiver n'a pas été folichon."

L'UMIH 45 veut une ouverture des terrasses jusqu'à 2h du matin

L'UMIH 45 demande donc à la ville d'Orléans de faire un nouveau geste, mais cette fois-ci sur les horaires. La Charte permet aux établissements de fermer à 2h du matin pendant les beaux jours - mais uniquement à l'intérieur des bars, pas sur les terrasses, où cela reste 1h du matin. Sauf à l'été 2020, mais c'était à titre exceptionnel, juste après le confinement. D'où la revendication de l'UMIH 45 : autoriser l'ouverture jusqu'à 2h du matin, y compris en terrasse. "Outre l'intérêt économique, ce serait un atout pour l'attractivité d'Orléans", assure Frank Fuzeau.

Mais la ville d'Orléans ne veut pas en entendre parler. "Ce que l'UMIH 45 fait mine d'oublier, c'est que la ville n'est pas seule décisionnaire sur le sujet, c'est une responsabilité partagée avec la préfecture, explique Florent Montillot, l'adjoint en charge de la sécurité. Dans tout le Loiret, c'est 1h du matin. Sauf à Orléans, grâce à cette charte que nous avons mise en place, mais qui n'est valable qu'à l'intérieur des établissements. La préfecture ne souhaite pas qu'on aille au-delà pour les terrasses, c'est aussi simple que cela."

La disparition de la clause de conciliation

Autre pierre d'achoppement avec l'UMIH 45, la suppression cette année de la "clause de conciliation" à l'intérieur de la charte. Cette clause imposait, en cas de trouble à la tranquillité publique, de faire une réunion avant toute décision de sanction. Un mécanisme en fait introduit par la précédente municipalité, et que Florent Montillot trouve absurde : "Cela n'a aucun sens, s'agace-t-il. On a une quarantaine d'établissements qui bénéficient de cette charte, et parmi eux, seuls 2 ou 3 font l'objet d'un retrait d'autorisation. Une conciliation, cela signifie qu'ils continueraient à l'avoir même s'il y a trouble à la tranquillité publique ? Soyons sérieux, dans ce cas, autant ne pas faire de charte du tout."

Une position que regrette Frank Fuzeau : "Se réunir, cela permet aussi de mettre d'autres sujets sur la table, le dialogue permet parfois de trouver des solutions, notamment avec les riverains, plaide-t-il. Le retrait de cette clause a été décidé de manière unilatérale, et cela revient à dire qu'en tant qu'organisation professionnelle censée défendre nos adhérents nous ne servons plus à rien. C'est inacceptable." L'UMIH45 a écrit à la préfecture et à la ville pour tenter de trouver une issue.