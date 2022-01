Bars-restaurants : 20% des établissements fermés ou en passe de l'être pour des cas de Covid-19 en Côte-d'Or

Les patrons de bars, cafés et restaurants sont nombreux a être contraint de baisser le rideau à cause de cas de Covid dans leurs effectifs (photo d'illusration)

Alors que l'ensemble des 8 départements de la région affichent des taux d’incidence à 4 chiffres à Dijon et en Côte-d'Or de nombreux établissements sont fermés pour de nombreux cas de Covid chez leurs personnels. Isabelle Grandin, secrétaire générale de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Côte-d'Or (UMIH 21) estime à "20% le nombre de ceux qui sont fermés ou qui vont devoir fermer plusieurs jours à cause de la recrudescence de la Covid-19". Et boosté par le variant Omicron, le virus ne fait pas de jaloux. Il "impacte aussi bien la ville de Dijon que les communes à l'extérieur comme Beaune, Semur-en-Auxois et d'autres encore".

Chez Sébastien à Dijon le personnel est décimé avec deux cas de Covid sur quatre employés ! Copier

"20% d'établissements fermés ou qui vont fermer"

A Dijon, la brasserie que gère Sébastien est située dans le quartier de la gare. Elle est justement fermée depuis le début de la semaine. Comme tant d'autres patrons il a placé une simple affichette à l'entrée : "Fermeture exceptionnelle du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022". Une fermeture pour cause de Covid. Mais à l'image d'autres collègues impactés, Sébastien ne souhaite pas l'écrire noir sur blanc et s'il a accepté de répondre aux questions de France Bleu Bourgogne, il ne veut surtout pas que le nom de son établissement apparaisse dans cet article.

"Sur les quatre employés on a deux cas positifs" explique Sébastien

"Sur les quatre employés, on a deux cas positifs : la manager et le serveur en salle. Des postes assez difficiles à remplacer du jour au lendemain. On a donc préféré fermer une semaine pour éviter de créer un cluster parmi la clientèle. Nos clients sont des habitués qui aiment bien venir jouer aux cartes. Mais je ne suis pas inquiet : on sera ouvert la semaine prochaine, j'en suis sûr".

Un patron sur cinq concerné par de très (trop) nombreux cas de Covid-19 dans ses effectifs se pose la question de fermer son établissement plusieurs jours ou l'a déjà fermé explique notre reporter. Copier

Avec cette fermeture Sébastien estime qu'il va perdre 6.000 euros de chiffre d'affaire. Un coup dur même s'il dit avoir fait "une belle semaine" la semaine précédente. A ce jour aucune mesure d'aide concrète n'a été annoncée par le gouvernement pour aider nos gérants de cafés, bars ou restaurants en cas de fermeture à cause de salariés malades. "Cela pénalise pas mal d'établissements" explique la secrétaire-générale de l'UMIH de Côte-d'Or.

Retrouvez ce reportage dans la matinale de France Bleu Bourgogne ce mercredi 12 janvier 2022 de 6h à 9h (98.3 ou 103.7)