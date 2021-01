Les professionnels de la restauration sont toujours dans l'attente d'une date de réouverture et à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Marne on s'inquiète des conséquences du flou. Car les aides existent, mais la complexité administrative qui va avec aussi.

Bars et restaurants : l'UMIH de la Marne alerte sur le désarroi des professionnels et le casse tête des aides

Ce n'est pas confirmé officiellement par le gouvernement mais du côté de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) on sait d'ores et déjà que les bars et les restaurants resteront fermés au delà du 20 janvier. En attendant il y a les aides financières mais c'est loin d'être aussi simple. Dans les bureaux de l'UMIH de la Marne, le président Joël Oudin et son assistante Nathalie n'arrêtent pas de répondre à des mails et des appels car beaucoup d'adhérents n'ont pas coché la bonne case pour recevoir l'aide de 10.000 euros.

Certains sont au bord du suicide, on en connaît, on en a eu en pleurs ici ! -- Joël Oudin

"Ils nous disent c'est quelle case qu'il faut cocher ? c'est la case P, mais si vous êtes pas ERP, si vous n'êtes pas piste de danse, ou pas code NAF faut cocher l'autre case, les gens savent pas... je dis en plaisantant : si vous n'avez pas 1 m 82, si vous êtes pas blond et chaussant du 37 c'est pas pour vous...", s'emporte Joël Oudin, le président de l'UMIH de la Marne.

L'erreur de case coûte cher puisque certains restaurateurs n'ont donc touché que 1.500 euros en novembre et en décembre au lieu des 10.000 euros possibles : "et on a coché la case au mois de novembre pour toucher au mois de décembre, et on est le 5 janvier ceux qui se sont trompés n'ont toujours rien touché ! les impôts disent qu'ils vont régler le problème mais quand ? quand ils se seront tirés une balle dans la tête?! certains sont au bord du suicide, on en connaît, on en a eu en pleurs ici".

Complexité administrative

Les plus gros établissements peuvent toucher 20% du chiffres d'affaires perdu, jusqu'à 200.000 euros. Mais Joël Oudin alerte sur la différence entre les annonces du gouvernement et la réalité sur le terrain. "Ils nous ont fait une grande annonce en disant jusqu'à 200.000 euros ! ah la la quel chiffre ! mais pour toucher 200.000 euros il faut faire un million d'euros de chiffres d'affaire hors taxes par mois et on a recensé 3 établissements concernés dans la Marne et encore on est pas sûrs...".

Et même si certains des 450 adhérents de l'UMIH de la Marne vont évidemment s'en sortir, il y a près de 1000 établissements dans le département. Qui souffrent également du couvre-feu avancé à 18 h, qui empêche de faire de la vente à emporter le soir. Et Joël Oudin ajoute : "les charges il faut continuer à les payer, il y a 7 mois de loyers de retard, le gaz, l'électricité, les reports de prêts oui ça existe mais les frais bancaires non tout ça ça continue... quand on va fermer le robinet des aides, vous allez voir l'hécatombe !".