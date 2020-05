La maire de Paris Anne Hidalgo dévoile son plan d'aides aux restaurateurs et cafetiers parisiens. Ils pourront installer leurs terrasses sur l'espace public sans coût supplémentaire.

Déconfinement : bars et restaurants parisiens pourront étendre gratuitement leur terrasse sur l'espace public

À deux jours de la phase 2 du déconfinement et la levée de plusieurs restrictions, Anne Hidalgo annonce de nouvelles mesures dans son plan d'aide aux bars et restaurants dans la capitale, dont l’activité a été fortement mise à mal depuis le début du confinement. Parmi lesquelles la gratuité de l'occupation de l'espace public, une mesure évoquée dès vendredi sur France Bleu Paris par Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris en charge du sport et du tourisme.

Les professionnels pourront ainsi installer sans frais leurs tables sur les trottoirs et places de stationnement afin d'avoir plus d'espace, l'ouverture des bars et restaurants en Île-de-France devant se faire uniquement en extérieur. La fermeture de rues entières est également envisagée par la municipalité. Ce plan d'aide doit durer au moins jusqu'à fin septembre.

Des terrasses provisoires fermées à 22h

Anne Hidalgo insiste ainsi dans les colonnes du Parisien, sur le respect du protocole sanitaire, mais également sur la tranquillité des riverains, des points détaillés dans une charte. Ces terrasses provisoires devront ainsi fermer à 22h. La mairie de Paris mettra en place des contrôles et en cas de non respect des horaires, elle n'exclut pas de retirer la possibilité d'exploiter ces terrasses temporaires.

Ce weekend, plusieurs bars et restaurants ont de nouveau installer leur terrasses, notamment dans le XVIIIe arrondissement de Paris, au mépris des règles du déconfinement. La police a dû intervenir pour renvoyer les clients. Les établissements risquent la fermeture administrative et 4.500 euros d’amende.