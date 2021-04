Bars interdits de vente d'alcool : "c'est une chasse aux sorcières" dénonce un barman d'Orléans

Les bars et restaurants n'ont plus le droit de vendre de l'alcool à emporter à partir de ce dimanche, sauf en accompagnement d'un repas. Un énième coup dur pour les patrons de bar, comme Frank Fuzeau, gérant du Mojito's Bar à Orléans. Il comptait sur la vente à emporter pour limiter la casse.

La nouvelle est tombée ce samedi, en début d'après-midi : les bars et restaurants ne pourront plus vendre d'alcool à emporter, sauf en accompagnement d'un repas, à emporter aussi. Frank Fuzeau, gérant du Mojito's Bar à Orléans, a découvert le nouveau décret publié par le gouvernement, non sans amertume. "On veut continuer à travailler, mais on nous en empêche", regrette le barman, membre de l'UMIH 45 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie).

"On a l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières contre les bars", se désole-t-il alors qu'il avait installé son stand de vente à emporter quelques heures plus tôt. "C'est usant, on passe notre temps à s'adapter, mais il faut nous donner le temps de le faire. Parce que là, c'est brutal."

Frank Fuzeau comptait sur la vente à emporter de ses mojitos pour maintenir son activité © Radio France - Cécile Da Costa

Plus de vente directe au bar

La veille, un arrêté préfectoral interdisait déjà la vente d'alcool au verre et la consommation d'alcool sur la voie publique. Il comptait donc vendre des boissons sans alcool, quelques bières en bouteilles fermées, mais surtout ses "pochettes mojito".

"J'ai inventé les pochettes au début du premier confinement", explique le gérant du bar. Dans un sachet fermé hermétiquement, Frank Fuzeau verse l'équivalent de deux mojitos filtrés, qui se conservent au frigo pendant un mois. "Le but, c'est de pouvoir les savourer chez soi, pas sur la voie publique", détaille-t-il. "Mais avec ce nouveau décret, je ne peux plus les vendre directement, puisque je ne propose pas de repas."

Avec ses pochettes, Frank Fuzeau espère pouvoir développer une nouvelle activité pour son bar © Radio France - Cécile Da Costa

La moitié de ma clientèle a fait demi-tour

Seule solution pour le barman : vendre ses pochettes de mojitos via son site internet, en click and collect ou en livraison, dans toute la France. Le problème, pour Frank Fuzeau, c'est que son site internet vient tout juste d'être lancé et en dehors de ses habitués, le concept de "pochettes mojito" est encore peu connu.

Ce dimanche, dans sonbar ouvert exceptionnellement, il ne vendra donc que des boissons sans alcool : sodas, cafés... Economiquement, c'est un nouveau coup dur pour le barman qui perdait déjà un quart de son chiffre d'affaires en ne vendant plus de cocktail au verre. "Presque la moitié de ma clientèle qui s'est présentée vendredi a fait demi-tour en voyant que je ne vendais plus d'alcool au verre", explique Frank Fuzeau. Malgré tout, le Mojito's Bar ne fermera pas, assure son patron.