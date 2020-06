Bars - restaurants : le patron de l'Umih dans les Landes tape du poing sur la table

"Ce n'est pas un rappel à l'ordre, mais un rappel des conséquences" résume le président de l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Landes. En contact avec la préfecture, Alain Bretelle pousse un coup de gueule. Depuis la réouverture des bars, cafés et restaurants, le 2 juin dernier, les distances physiques ou encore le port du masque ne sont pas respectés dans tous les établissements.

Dans son échange avec les services de l'Etat, la préfecture a assuré à Alain Bretelle que "dans un premier temps ce ne sera pas une répression immédiate, mais si cela perdure ils seront obligés et on ne pourra pas aller contre ce genres de situations".

Qu'ils provoquent un cluster quelque part et c'est tous les autres établissements autour qui ferment

Difficile de faire la police pour les patrons, qui doivent pourtant le faire, sous peine d'une fermeture administrative. Et c'est ce que tient à leur rappeler le représentant de l'Umih dans le département : "Chaque propriétaire ou gérant est conscient des risques qu'il encourt. S'ils veulent courir ce risque, je dis c'est leur problème. Ils jouent, ils perdent. Maintenant, qu'ils provoquent un cluster quelque part et c'est tous les autres établissements autour qui ferment, même ceux qui ont respecté la réglementation."

Alain Bretelle, lui-même propriétaire de deux hôtels à Hossegor comprend ses collègues, "des grosses agglomérations, Dax et Mont-de-Marsan, qui ont perdu leurs fêtes et les gens sont inquiets. Je me mets à leur place. Ce sont des gros chiffres d'affaire perdus." Mais, il leur demande d'être encore patients : "Imaginez que l'on referme tout ! On a gagné quoi ? Trois jours de fiesta... Non !"

Selon lui, de nouvelles mesures assouplies pourraient être annoncées la semaine prochaine. "Moi je pense qu'il faudra attendre la fin du mois en espérant et en évitant de provoquer des clusters qui fassent remonter la donne, qui fassent prendre, certes la bonne décision sanitairement, mais des mauvaises décisions pour nous, économiquement, dans les jours qui suivent."

De son côté, la préfecture des Landes confirme avoir donné plusieurs avertissements, mais pas de fermeture administrative pour l'instant.