Confinement : les bars et restaurants sont toujours dans l'attente d'une date de réouverture

Coronavirus : les bars et restaurants resteront encore fermés le 11 mai. Une situation d'autant plus difficile à vivre pour eux qu'aucune date ne leur a été proposée. La réaction du président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

Si certains commerces, tels que les coiffeurs et fleuristes, pourront rouvrir à partir du 11 mai, les bars, restaurants et hôtels resteront encore fermés. Cela représente 40.000 entreprises sur le territoire français.

"Sans horizon ni date de réouverture, la situation des exploitants est très difficile" confie Franck Delvaux, président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Il était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi. "Ce qu’il faut, c’est redonner le moral à la profession. Et pour cela, on attend une date d'ouverture. Au plus tard mi-juin" espère-t'il.

Une réunion se tient vendredi 17 Avril au Ministère des Finances.

L'occasion pour Franck Delvaux d'évoquer l'inquiétude du secteur : "aujourd’hui notre préoccupation porte sur les négociations que l’on mène avec le gouvernement afin d’obtenir des aides. L’annulation des charges qu’il a annoncée est un geste important. Pour l’instant on a eu 500.000 millions d’euros pour les métiers de la restauration ; C’est déjà important. Et nous demandons une année blanche en matière fiscale afin d’éviter les dépôts de bilan".

Le président de l'Umih se dit très attentif à ce qu'il se passe actuellement en Autriche, où les bars et brasseries viennent de rouvrir.

Depuis la mise en place du confinement, des restaurants se sont adaptés à la vente à emporter et se sont inscrits sur les plateformes de livraison. Certains commerces de la restauration rapide ont remis en marche leur cuisine. C'est le cas d'une trentaine de Mac Do en France, grâce au drive et aux livreurs, selon le président de l'UMIH.

Quelles perspectives pour les saisonniers en France ?

Pour l'heure, sans date de réouverture, les 300.000 saisonniers en France ne savent toujours pas s'ils auront du travail cet été. Mais la perspective de la fermeture des frontières est accueillie favorablement par Franck Delvaux : Si les Fançais restent en France pour les vacances, c'est une bonne nouvelle pour le secteur".