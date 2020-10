Bas-Rhin : en raison de la crise, le nombre de bénéficiaires du RSA augmente de 8%

+ 8% de bénéficiaires du RSA supplémentaires dans le Bas-Rhin au deuxième trimestre 2020, c'est une des conséquence de la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. Le département chiffre ce surcoût à 18 millions d'euros. L'an passé, il avait dépensé 158 millions d'euros pour les quelques 27.000 bénéficiaires de cette allocation.

Dans le Haut-Rhin, la hausse estimée entre 5 et 10%

Dans le Haut-Rhin, après quatre années consécutives de baisse de demandeurs, la hausse est estimée entre 5 et 10%, mais le département ne peut pour le moment pas donner de chiffre précis. Le surcoût, lui, est estimé entre 5 et 10 millions d'euros.

Plus de jeunes diplômés

Cette allocation est d'habitude majoritairement versée à des mères isolées, des seniors, des personnes en fin de droit. Mais depuis le confinement, et la mise à l'arrêt de l'économie française, de nouveaux profils apparaissent : des jeunes intérimaires ou CDD par exemple, mais aussi des autoentrepreneurs qui avaient lancé leur activité il y a peu de temps. La crise sanitaire se transforme peu à peu en crise sociale. L'Alsace n'est pas épargnée. "On a plus de personne au bord du chemin" indique Frédéric Biri, le président du département du Bas-Rhin. Il demande à l'État : "des moyens supplémentaires à court terme, et à moyen terme d'une vraie autonomie fiscale."