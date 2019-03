Bas-Rhin : la distillerie Nusbaumer, 72 ans de savoir-faire artisanal récompensés

Steige, France

C'est une reconnaissance prestigieuse. La distillerie alsacienne Nusbaumer, implantée depuis 1947 à Steige (Bas-Rhin), dans le Val de Villé, s'est vu accorder en février le label "Entreprise du patrimoine vivant". Géré par l'État, ce label distingue les entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Moins de 1.500 entreprises l'ont obtenu en France depuis sa création en 2005.

Poire, mirabelle, framboise, myrtille, pêche de vigne... À Steige, les bouteilles colorées s'empilent dans les sous-sols. Non loin des cuves en émail et de la salle des alambics, un salarié prépare à la main les bouteilles de poire prisonnière. Deux autres s'occupent du tirage des bouteilles, sous les yeux de Nicolas Lombard, qui a repris la distillerie il y a moins d'un an :

"Tous les produits ici sont élaborés sur place, de la réception des fruits à la mise en bouteille"

La distillerie Nusbaumer, à Steige (Bas-Rhin) © Radio France - Aude Raso

La conservation d'un savoir-faire artisanal rime avec exigence. La distillerie Nusbaumer emploie quinze salariés, dont plusieurs approchent ou atteignent les 40 ans d'ancienneté. "Nous n'achetons que des fruits frais pour nos eaux de vie et nos liqueurs, poursuit Nicolas Lombard. Afin de garder un niveau de qualité très élevé, nous travaillons avec de petits alambics de 500 litres, plus adaptés pour produire de petites séries, tout comme nos cuveries."

Nous ne trouverez pas les produits Nusbaumer en supermarché. La distillerie alsacienne fait le choix de travailler uniquement avec les traiteurs, les cavistes, l'épicerie fine, et l'hôtellerie-restauration. Elle fait même un tiers de son chiffre d'affaire dans sa propre boutique de Steige, qui accueille plus de 20.000 visiteurs par an.

"Un tournant est en train de s'opérer dans la consommation, commente Nicolas Lombard. Les gens sont en recherche de produits typiques, traditionnels. Les notions de terroir et de savoir-faire sont de plus en plus importante. Cela vaut notamment pour les spiritueux : la consommation a tendance à baisser, en revanche le consommateur fait plus attention à ce qu'il boit."

Forte de plus de 70 ans de savoir-faire, la distillerie n'en oublie pas d'innover. Elle s'apprête à commercialiser un gin et un aquavit.