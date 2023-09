Bas-Rhin : les Restos du cœur en difficulté avec l'inflation et la hausse du nombre de bénéficiaires

Le cri de détresse des Restos du cœur du Bas-Rhin. Comme les Restos du cœur en France , l'association fondée par Coluche est dans le rouge en Alsace . Elle est confrontée à une très forte hausse du nombre de personnes qui demandent de l'aide. Mais aussi une hausse des coûts de fonctionnement.

Il y a donc d'abord la hausse de la précarité. Et donc du nombre de personnes accueillies . Plus de 37.000 désormais dans le Bas-Rhin, soit +37% en un an. Et encore +25% lors de la dernière campagne d'été.

Dans le département, près de 2.900.000 repas ont été distribués lors de la 37e campagne. C'est 30% de plus que l'année précédente.

Dans un centre des Restos du coeur à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Le problème, c'est l'inflation qui vient s'ajouter à ce constat. Elle grève sévèrement le budget des Restos. Car 40% de la nourriture distribuée est achetée avec des prix toujours plus hauts.

Les coûts de fonctionnement augmentent aussi rapidement, que ce soit les loyers pour occuper les centres de distribution, ou l'essence versée dans les réservoirs des 22 camionnettes qui sillonnent le département.

Or dans le même temps, les dons de particuliers restent stables. Et les magasins alimentaires donnent moins. Notamment de marchandise à date de péremption rapprochée.

Résultat : un déficit qui s'approche désormais des 400.000 euros pour les Restos du cœur du Bas-Rhin. C'est 80 à 100.000 euros de plus qu'habituellement. Alors pour l'instant, pas question d'accueillir moins de monde. Mais les quantités distribuées pourraient bien être revues à la baisse.