Bas-Rhin : les salariés de Knorr attendent leur lettre de licenciement pour le 18 octobre

Devant les grilles de l'usine Knorr de Duppigheim, les affiches du printemps sont toujours là. Beaucoup ont été abimées par le temps. Les 261 salariés sont également présents, même s'ils connaissent désormais la date de leur départ, suite à l'annonce de la fermeture du site en mars dernier : les premières lettres de licenciement vont arriver le 18 octobre, le 2 novembre pour les carrières les plus longues.

J'aimerais qu'ils nous renvoient chez nous maintenant

En attendant, les salariés sont obligés de se rendre sur place, mais sans vraiment de tâches précises, et ils trouvent le temps long, à l'image de Max, 31 ans d'usine Knorr derrière lui. " On vient mais on ne travaille pas. C'est donc très déprimant. On voit notre outil de travail mourir devant nos yeux et on ne peut rien faire. C'est aberrant. J'aimerais qu'ils nous renvoient chez nous maintenant. Parce moi j'ai vu l'usine naître et je ne veux pas la voir mourir".

La seule occupation ce sont les rendez-vous à la cellule de reclassement

"Effectivement c'est particulier, les gens attendent" explique Martial Schwartz, délégué Force Ouvrière". "Encore une semaine et demie et après c'est fini. Les salariés viennent à l'espace fumeur pour discuter et ils discutent de leur avenir". Car c'est en effet une des seules occupations pour eux : prendre des rendez-vous à la cellule de reclassement et refaire leurs CV pour tenter de trouver un nouveau travail.

Repartir de zéro

"Ce n'est pas évident" confie Pierre, qui a travaillé 20 ans pour Knorr : "j'ai déjà eu des entretiens depuis le mois de juillet mais rien n'a donné pour l'instant. Les nuits sont courtes et parfois le moral n'est pas très bon. L'inquiétude pour l'avenir est un sentiment difficile à gérer, sans parler du fait qu'il va falloir repartir de zéro".