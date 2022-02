Bas-Rhin : une grève historique chez le brasseur Kronenbourg

Le bras de fer se poursuit entre la CGT et la direction de Kronenbourg, le brasseur de bière d'Obernai. Ce mercredi, une centaine de salariés de la production ont reconduit le mouvement de grève entamé il y a dix jours pour demander des augmentations salariales. Et ce, malgré les 4,4% proposés par la direction en début de semaine et la signature de deux autres syndicats.

Je n'ai jamais connu ça (Philippe-40 ans passés chez Kronenbourg)

Un mouvement historique. Jamais une grève n'a duré aussi longtemps chez Kronenbourg admet Philippe, 40 ans de production derrière lui: "Je n'ai jamais connu ça, c'est vrai, mais avec l'inflation de cette année, beaucoup ont du mal à boucler les fins de mois en ce moment. Et puis il y a ce mépris affiché par la direction. C'est elle qui est responsable de l'enlisement du mouvement, pas nous".

Le vote se fait chaque jour à main levée © Radio France - Emilie Pou

Une prime de 500 euros

Les salariés sont à bout explique également Brigitte Perret, la secrétaire générale de la CGT : " Pour avoir tenu dix jours en grève, c'est vraiment que le mécontentement est là. Plus le temps passe, plus la direction ne nous écoute pas et plus la colère des salariés s'exprime". Ce mercredi, les grévistes, réunis comme chaque jour en assemblée générale, se sont mis d'accord sur une ultime demande : une prime de 500 euros et le paiement des heures de grève.

La direction estime que les négociations sont terminées

La direction de Kronenbourg de son côté a fait savoir dans un communiqué que "les négociations salariales sont terminées". Elle dit également regretter cette grève et les pertes qu'elle engendre. Seules deux chaînes de production peuvent tourner actuellement.