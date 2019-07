Basée à Saint-Nazaire, l'entreprise Séris compte plus de 40 000 salariés dans le monde

Spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes, la société Séris dont le siège social est basé à Saint-Nazaire compte désormais plus de 40 000 salariés dans le monde. Le mois dernier, elle a racheté le leader du marché polonais, Konsalnet et ses 18 500 employés.

Saint-Nazaire, France

Séris possède son siège social près de la gare de Saint-Nazaire où 150 personnes travaillent. C'est une société plutôt discrète. Le patron, le guérandais Guy Tempereau a pris la tête de l'entreprise en 1976, alors que la société où il travaillait comme employé de bureau était en liquidation judiciaire et comptait une cinquantaine de salariés. Aujourd'hui, il la dirige encore avec ses deux filles Céline et Audrey, et Séris est devenue la première entreprise familiale de sécurité au niveau mondial avec plus de 40 000 employés.

Sécurité des entreprises privées

Présent dans une vingtaine de pays en Europe, Afrique et Amérique Latine, Séris est spécialisée dans la sécurité et la sûreté. Ses agents assurent la sécurité de grands sites industriels, de galeries commerciales, de centres logistiques, de sièges sociaux d'entreprises, de clubs de football, de ports et d'aéroports. "Tous les endroits privés où il y a besoin et nécessité d'avoir de la sécurité privée, on a vocation à y être" précise Arnaud Jamet, le président international de Séris. _E_n plus des gardiens, la société emploie aussi des pompiers. En France l'entreprise compte plus de 10 000 salariés, mais aujourd'hui son développement passe par l'international qui représente un relais de croissance. Le mois dernier, Séris a acheté le numéro 1 polonais de la sécurité, Konsalnet qui compte plus de 18 000 collaborateurs.

Entreprise familiale

Séris est détenu et contrôlé à 100% par la famille Tempereau . Son chiffre d'affaires dépasse les 700 millions d'euros. "On est totalement indépendants d'un cours de bourse ou d'un fonds de pension. Il n'y a jamais eu de versement de dividendes. Tout l'argent est réinvesti dans la société. On ne se mettra jamais en danger pour faire de la croissance à tout prix" résume Arnaud Jamet.