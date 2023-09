Basket : 40.000 euros d'argent public dans des sièges vides à Antarès au Mans

Dans son rapport publié mardi, la Chambre régionale des comptes s'est penchée sur la santé financière du club de basket sarthois. Les comptes sont sains, souligne l'instance de contrôle financier, mais il y a un bémol : le taux de "no show" dans les places distribuées par les collectivités.

En moyenne, plus de 200 places vides sur un match

Le "no show" pointé du doigt par la Chambre régionale des Comptes, est celui lié à l'achat de place par les collectivités territoriales. Concrètement, la ville du Mans, la métropole, ou encore le département, achètent des places pour les donner à des partenaires comme des clubs ou des collaborateurs, et ces gens ne viennent pas au match. On appelle ça le no-show et ça a un coût, souligne l'instance de contrôle financier : ce sont près de 40.000 euros d'argent public dépensés dans des sièges vides.

Les collectivités achètent en moyenne 15 % des places d'un match à Antarès, ce qui représente près de 900 places (sur 6.000) au total. Sur ces 900 places proposées aux partenaires, près de 230 restent vides. Certaines collectivités ont des taux plus importants de no show : celui de la ville du Mans est à 18%, celui du département à 12%, et c'est la métropole qui est la plus mauvaise élève : 35 % de no show en moyenne par saison.

"On va essayer de faire évoluer les choses"

Mais pas de quoi remettre en cause la politique vis-à-vis du MSB selon Stephane Le Foll, président de la métropole et maire du Mans, qui se concentre sur le bilan positif du partenariat entre les pouvoirs publics et le MSB, et souligné par la chambre régionale des comptes. Ces 40.000 euros sont gênants, mais pas question de remettre en cause la politique vis-à-vis du club : "Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire de le faire en faisant attention à l'argent des contribuables. Mais en même temps, qu'est-ce que le MSB a comme impact en termes d’attractivité ? Qu'est-ce que ça fait que ça donne l'image d'une ville sportive et dynamique ? On va bien sûr tenir compte de ce que dit la chambre et on va essayer de faire évoluer les choses, mais cela ne remet pas en cause le partenariat."

Côté département, le président du conseil départemental, Dominique Le Ménèr souligne aussi l'utilité de ces places distribuées : "On achète régulièrement des places qu'on propose à des clubs, parfois intéressés par la discipline, parfois pas. Mais au bout du compte, je pense qu'il y a plutôt une bonne réponse. Mais peut-être que parfois, pour des raisons de transports, ils ne s'y rendent pas. Mais ça serait dommage de ne pas en proposer et donc on va évidemment essayer d'optimiser".