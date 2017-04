Basket : le Limoges CSP commande une étude pour mesurer l'impact économique du club sur la ville

Le CSP Limoges et la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Haute-Vienne ont signé mercredi une convention. Le but ? Mesurer l'impact du club dans la ville. C'est le club qui a fait la démarche puisqu'il n'y a jamais eu d'étude de ce type.

Si le CSP n'existait pas, ça changerait quoi pour Limoges ? C'est la question que va se poser la CCI pour évaluer l'impact économique du Limoges CSP sur l'agglomération.

Trois axes de travail

Les années 2015 et 2016 vont être évaluées (puisque les comptes sont certifiés). D'abord les dépenses de fonctionnement du club. La CCI va se rapprocher du service financier pour chiffrer le coût d'une saison, l'impact des playoffs ou de la coupe d’Europe par exemple. Ensuite une partie plus opérationnelle, à travers un questionnaire distribué lors des deux derniers matches joués à Beaublanc. Questionnaire qui sera encore distribué face au Mans samedi au Palais des sports. Entre 400 et 500 personnes sondées soit 10% de la fréquentation de la salle et des questions pour évaluer les retombées économiques : "Venez-vous souvent voir le CSP, mangez-vous à proximité, comment vous êtes-vous déplacés ? etc.

Et puis troisième point de l'étude : l'attractivité du club. A quoi ressemble son image à l'extérieur ? Là une question un peu fiction : si le club n'existait pas , ça changerait quoi pour Limoges ? Les agents de la CCI vont se pencher là-dessus.

Une première pour la CCI

La CCI Haute-Vienne a mené des études de ce type pour le CHU de Limoges ou encore l'hôpital de Saint-Yrieix mais c'est une première pour un club pro. Le président de la CCI, Pierre Massy s'en félicite : "C'est tout a fait intéressant. Cette étude en appellera d'autres. Le CSP est une entreprise du département. C'est intéressant de mesurer cet écosystème. Un travail différent mais passionnant. Cela participe de la marque de notre département. Il faut avoir une analyse fine de ce que pèse le CSP."

Frédéric Forte lui est "confiant au vu de l'aura du club mais on prend un mini-risque avec cette étude. C'est aussi important pour le recrutement. Les agents sauront où ils mettent les pieds. Et pour les partenaires également, de comprendre quel est le champ d'action. On va pouvoir chiffrer l'impact de cette nébuleuse dont tout le monde parle sans connaitre sa valeur économique."

Les résultats de l'étude seront rendus publics à la mi-septembre juste avant le début de la saison régulière.