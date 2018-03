Dans le cadre de la première semaine nationale de l'emploi maritime le Pôle Emploi d'Andernos organisait ce mercredi une rencontre avec des professionnels. Les métiers de la mer recrutent et les débouchés sont nombreux.

Andernos-les-Bains, France

Avec plus de 720 kilomètres de côtes, et 130.000 recrutements réalisés par an, la filière maritime occupe une place importante dans l’économie littorale de Nouvelle-Aquitaine. Sur le Bassin d'Arcachon les métiers de la mer représentent des milliers d'emplois mais les employeurs ont parfois du mal à recruter.

Ce mercredi le Pôle Emploi d'Andernos organisait donc une rencontre entre les professionnels de différents secteurs liés à la mer et des demandeurs d'emplois ou des salariés en quête de reconversion.

Bien en vue dans cette opération, le stand de l'ostréiculture. D'ailleurs les producteurs d'huîtres d'Arcachon viennent tout juste de créer un groupement d'employeurs et ils sont à la recherche de salariés.

Ce n'est pas un métier facile, il faut être vaillant mais on peut former très vite n'importe qui un peu motivé.

- Olivier Laban, président du groupement d'employeurs des métiers de la mer

Autre secteur qui recrute sur le Bassin d'Arcachon, celui de la poissonnerie. D'autant que le centre de formation de la Teste-de-Buch propose un CAP aux débouchés insoupçonnés. "Rentrer dans cette filière c'est s'ouvrir la porte d'une pléiade de métiers" explique Pascal Ganan, directeur adjoint de Bassin Formation. "On pense toujours au poissonnier derrière son étal, mais on a aussi des jeunes qui sont écaillers dans des restaurants prestigieux ou traiteurs à leur compte".

Si vous n'aimez pas la poisson, les métiers de la mer c'est aussi la maintenance nautique, la marine marchande ou militaire, le surf, la voile ... Une palette très large, 900 métiers au total.