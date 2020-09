Bassin d'Arcachon : le nouvel arrêté sur les cabanes à huîtres divisent les ostréiculteurs

De nouvelles règles pour les cabanes à huîtres du bassin d'Arcachon. A partir du premier janvier 2021, la dégustation sera encadrée par un nouvel arrêté publié vendredi. L'Etat précise les règles et ça ne fait pas consensus au port de La Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon.

Le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon mécontent "sur le fond et sur la forme" de l'arrêté

La publication de l'arrêté est avant "une surprise" pour les ostréiculteurs du bassin interrogés. Après le confinement et une première concertation avec les professionnels du milieu en janvier, ils attendaient d'être de nouveau concertés sur le sujet. Sur le fond, ensuite, Thierry Lafon, le président du Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRC) juge que l'arrêté "entretient le flou" voire qu'il est "contradictoire'. Sur le plan fiscal et sur le plan social par exemple, l'arrêté ne résout pas le flou juridique actuel qui concerne les cabanes à huîtres pour Thierry Lafon. Dans une entreprise, la filiation sociale des salariés dépend du secteur d'activité de l'entreprise, dans le cas des entreprises ostréicoles, agricole explique le président du Comité. Même lorsque les salariés font un travail de serveur de restaurant, par exemple. Il y a un risque "d'un tel flou", souligne Thierry Lafon, "ce sont les conséquences financières pour une entreprise en cas de contentieux en justice, elles sont de nature à anéantir une entreprise !".

Au part de La Teste, ostréiculteurs et clients divisés sur l'encadrement des cabanes à huîtres

A l'entrée du port, la cabane du Paliquey étale sa grande terrasse en bois de 120 couverts. Une habituée Mireille est en pleine dégustation. "Il y a des huîtres, des crevettes, des bigorneaux, accompagnés de terrine, de beurre et de mayonnaise ... Ce qui fait un repas complet ! Je n'envisage absolument pas de manger des huîtres sans vin par exemple." Entre le vin, les crevettes, les bigorneaux, etc. Au final, les produits annexes que Mireille déguste sont plus chers que sa douzaine d'huîtres. Pourtant, le nouvel arrêté préfectoral est clair : une cabane ostréicole n'est pas un restaurant. La vente de ses produits annexes doit donc moins rapporter moins à l'ostréiculteur que celle de ses huîtres. Précisément, le chiffre d’affaires issu de l’activité de production doit rester supérieur (au minimum 51%) au chiffre d’affaires issu de la vente des produits annexes.

Cette règle est tout simplement impossible à appliquer pour les ostréiculteurs interrogés. Comme Laury, la co-gérante de la cabane du Paliquey. "Quand un client arrive par exemple, il n'y a parfois qu'une seule personne qui déguste des huîtres. Par contre les autres, ils vont manger cinq ramequins de crevettes et dix bols de bulots... Automatiquement, nous ne sommes pas dans le bon pourcentage !" Laury s'interroge sur la manière de respecter cette nouvelle règle. "On ne peut pas forcer les gens et leur dire : autant d'huîtres au prorata des accompagnements."

Des huîtres que Laury fait venir en partie de ses parcs en Bretagne pour faire face à la demande toujours croissante. Une autre pratique visée par l'arrêté pour éviter que certains ostréiculteurs ne se spécialisent dans l'achat et la revente d'huîtres issues d'autres bassins, sans en élever eux même dans la zone d'Arcachon. Les huîtres devront désormais avoir trempé au moins 6 semaines dans les eaux du bassin d'Arcachon avant dégustation. D'autres ostréiculteurs du port, qui élèvent toutes leurs huîtres sur le bassin, se réjouissent au contraire d'un arrêté qu'ils trouvent "bien fait". L'un d'eux doute pourtant que les autorités réussissent à contrôler le bon respect de cet arrêté.