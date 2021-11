Bassin d'Arcachon : les ostréiculteurs manquent de main d'oeuvre pour Noël

A un mois de Noël les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon peinent à recruter. Sur les parcs et dans les cabanes l'activité s'intensifie mais on manque de bras pour préparer les commandes d'huîtres du réveillon. C'est un problème général qui touche l'ensemble des bassins ostréicoles français. Le secteur n'attire pas les demandeurs d'empois : trop froid, trop dur, trop tôt le matin pour certains.

Sur le port de Gujan-Mestras, Lucas, jeune stagiaire du lycée de la mer, apprend à trier les huîtres. Cela fait 4 semaines que le jeune homme est confronté au métier d'ostréiculteur. Il avoue que parfois c'est compliqué : "le plus dur c'est le froid. Il faut que je m'habitue. Et puis c'est vrai qu'aller à la marée c'est fatiguant".

Certains salariés qui débarquent dans le métier jettent l'éponge au bout de quelques jours explique Olivier Laban, ostréiculteur sur le port de Meyran : "le record chez moi c'est 45 minutes. Le gars s'est dit c'est pas pour moi. Il n'a même pas pu attendre la fin de la journée".

Je pense qu'on a des conditions de travail tout a fait normales pour ce métier mais il est évident que celui qui ne souhaite pas se mouiller les mains, je lui déconseille de venir faire de l'ostréiculture

- Olivier Laban

Les ostréiculteurs cherchent des solutions. En 2017 ils ont créé un groupement d'employeurs des métiers de la mer, le GE2M, afin de mutualiser l'embauche de salariés. La directrice Hélène Bieniaszewski reçoit les candidats potentiels. Elle admet que le recrutement est compliqué mais qu'il y a aussi parfois de belles surprises : "Il y a des personnes pour qui on sait que ça ne va pas le faire mais il y a aussi des salariés qu'on peut accompagner sur de la formation et qui finissent par s'installer comme exploitant et on en est très fier".