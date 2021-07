Bassin d'Arcachon : les propriétaires du Routioutiou se pourvoient en cassation

"On ne laissera pas tomber, car nous n'avons rien fait de mal!" Géraldine Vigier résume l'état d'esprit du couple d'ostréiculteurs, propriétaire du Routioutiou sur le port de Gujan Mestras. Malgré des peines d'amendes considérablement alourdies en appel par la justice ils annoncent ce jeudi leur pourvoi en cassation.

Une condamnation qui avait créé une onde de choc sur le Bassin d'Arcachon

En janvier 2020, le couple Vigier avait été condamné chacun à 1.000 euros d'amende pour activité illégale. En clair, la justice leur reprochait d'avoir vendu plus de pâtés, de crevettes et de vin dans leur cabane que d'huîtres, et d'avoir transformé leur cabane en véritable restaurant. A ce titre, les époux Vigier auraient donc dû cotiser à l'URSSAF comme n'importe quel restaurant. La cour d'appel de Bordeaux a prononcé hier une peine plus lourde de 6.000 euros chacun. " Nous sommes effondrés" confie Géraldine Vigier, "nous n'avons rien fait de mal, et nous continuerons à nous battre pour toutes les cabanes du Bassin".