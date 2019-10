Bassin d'Arcachon : O Sorbet d'Amour contre-attaque après son placement en redressement judiciaire

La Teste-de-Buch, France

Le propriétaire du glacier O Sorbet d'amour contre-attaque. Le célèbre glacier du Bassin d'Arcachon à la devanture orange a été placé en redressement judiciaire depuis le 23 octobre, deux ans après son entrée en bourse. L'entreprise basée à La Teste de Buch affiche 1 million d'euros de dettes, alors qu'elle s'est développée à vitesse grand V depuis son rachat en 2015 par Pascal Hamon, un entrepreneur de 49 ans.

Comment vivez-vous ce placement en redressement judiciaire ?

C'est une situation sérieuse mais qui va se transformer en opportunité pour étaler les dettes sur 7 à 10 ans. C'est un problème de besoin de trésorerie pour une entreprise comme la nôtre en plein développement. On avait fait le choix de la franchise mais une franchise, il faut l'animer l'accompagner et la développer. Notre société existe depuis 1935 et elle est en hyper croissance depuis 3 ans.

N'êtes vous pas allé trop vite en entrant en bourse il y a 2 ans ?

C'était une erreur et je l'assume. Cette entrée en bourse n'a pas levé les fonds qu'on espérait. Donc aujourd'hui et demain, on va se tourner vers des fonds privés pour mieux et plus rapidement nous accompagner. On est à 18 franchises aujourd'hui.

La période de redressement va durer 6 mois. Vous êtes confiant ?

Oui. On est combatif et on continue à se développer pour 2020. On a le projet de 5 nouvelles ouvertures (3 en France et 2 en Espagne).

O Sorbet d'Amour compte aujourd'hui 16 franchises partout dans le monde et deux magasins au Moulleau et à La Teste.