Bassin d'Arcachon : vente d'huîtres à Noël, les ostréiculteurs dans le flou

A un peu plus d'un mois avant les fêtes de fin d'année et en plein confinement les ostréiculteurs ont du mal à remplir les carnets de commandes. C'est pourtant une période cruciale pour les producteurs qui réalisent à cette période entre 30 et 70 % de leur chiffre d'affaire annuel.

Les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon vont-ils pouvoir vendre leurs huîtres à Noël ? Avec la fermeture des restaurants et le risque toujours possible de prolongement du confinement les producteurs d'huîtres s'inquiètent.

Les carnets de commandes tardent à se remplir et ils devront sans doute travailler dans l'urgence pour répondre à la demande. "Pour le moment c'est très dur" explique Thierry Bidart, sur le port de Meyran. "On pense que la restauration sera fermée à Noël et que les comités d'entreprises ne devraient pas nous passer commande". Le patron des Huîtres 3B commence tout juste à recevoir quelques pré-commandes de la grande distribution mais il estime qu'elles seront en baisse de 10 à 15 % par rapport à l'an passé.

De l'autre côté du port de Meyran, Mathilde Tournessi prépare quelques bourriches pour son prochain marché mais pour Noël c'est le calme plat.

C'est simple on a zéro commande. L'expédition ça reste flou et sur la vente en gros il ne se passe plus rien !

- Mathilde Tournessi, port de Meyran

Et pourtant pas question de se mettre au chômage partiel en attendant des jours meilleurs. Les ostréiculteurs travaillent un produit vivant qui nécessite une attention constante. Certes ils ont l'habitude de travailler dans l'urgence 15 jours avant les fêtes mais cette année les commandes risquent d'arriver encore plus tard. Si c'est le cas il faudra être particulièrement réactif.