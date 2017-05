Bassin nordique de Rennes: les travaux avancent!

Les travaux du futur bassin nordique de Rennes ont débuté en mars dernier. Ouverture au public prévue au deuxième trimestre 2018.

Les usagers de la piscine de Bréquigny, à Rennes, ont pris l'habitude, depuis début mars, d'apercevoir grue, bulldozer ou autre tractopelle aux abords du bassin olympique intérieur. L'équipement rennais se prépare en effet à l'arrivée de son bassin nordique (c'est à dire en extérieur et non couvert). La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2018. Ce bassin, qui sera ouvert toute l'année, fera 50 mètres de long, avec dix lignes d'eau et une profondeur variant de 1,30 m à 1, 80 m.

Vue d'architecte du futur bassin nordique de la piscine Bréquigny à Rennes - BBM Architectes

Un espace de jeux pour enfants, des plages et des espaces de détente sont également prévus autour du bassin. L'ensemble du chantier est estimé à six millions d'euros. Beaucoup moins coûteux que la création d'une nouvelle piscine. (NDLR: en 2014, l'opposition avait proposé la construction d’une cinquième piscine à Rennes, avec un bassin long de 50 m. Le coût d’investissement de ce projet était estimé entre 11,2 et 14,1 M€). Une bâche sera installée sur l'eau lorsque le bassin ne sera pas utilisé, afin de limiter la déperdition de chaleur.

Les travaux avancent à Bréquigny © Radio France - Cédric Guillou

Parallèlement à ces travaux, la piscine de Bréquigny modernise aussi ses vestiaires et ses douches. Construit en 1970, l'équipement aquatique rennais n'avait que très peu été rénové depuis.