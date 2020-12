Cliniques Maymard de Bastia : une vente imminente

Le groupe Maymard, premier groupe d’hospitalisation privé en Corse et possédant plusieurs établissements dont la polyclinique du même nom fondée en 1941 et installée dans le quartier de la gare, pourrait être racheté par le groupe « Almaviva Santé ».

LL’information circulait sous la blouse depuis quelques semaines déjà, elle a été rendue officielle la veille du « black Friday » par le biais d’un communiqué du candidat principal à ce rachat : le groupe « Almaviva Santé », une entité déjà propriétaire de 36 établissements sur le continent, principalement en Ile de France et dans le sud. Celle-ci a obtenu la négociation exclusive de rachat de la totalité du groupe Maymard et un groupe qui pèse avec une polyclinique renommée quartier du Fangu, la clinique Filippi et celle de Toga, un centre de dialyse et des unités de médecine nucléaire (cancérologie) et de radiothérapie.

Maymard : un groupe aux 400 employés et aux 20.000 patients

Un groupe au sein duquel travaillent 70 praticiens et plus de 400 salariés pour une prise en charge de 20 000 patients par an. La vente n’est pas encore acquise mais le processus de rachat « est en bonne voie » selon le PDG d’Almaviva Santé. Yann Coleou a tenu à s’expliquer sur cette opération affirmant : « on est convaincu qu’on est en capacité d’améliorer un certain nombre de choses dans le domaine médical et de la prise en charge des patients par une qualité de prestations ». Ce dernier explique que le fait d’avoir pas mal d’établissements de l’autre côté de la mer devrait permettre de mettre en route « des synergies » avec notamment des chirurgiens qui pourraient venir « renforcer l’expertise médicale du groupe Maymard ».

De l'inquiètude des personnels ...

Malgré ses annonces, la CGT de la clinique Maymard exige « transparence et garanties» et demande à avoir accès à « l’ensemble du dossier financier ». Le syndicat, qui exige également la reprise totale de l’ensemble du personnel, et réclame des futurs propriétaires réponse à plusieurs interrogations : « quelles reprises d’activités, quelle offre de soin, quelles autorisations d’activités et quel plan de formation pour garantir le maintien des emplois ». Un projet qui inquiète aussi Femu a Corsica. Le parti nationaliste parle « d’une logique prédatrice » portée par des groupes continentaux en Corse « qui menace le secteur de la santé ».

Un plateau technologique de qualité

... à l'assurance du repreneur

Des critiques auxquelles a tenu à répondre immédiatement le PDG d’Almaviva Santé : « Il n’y a aucune inquiétude à avoir dit-il, mon sujet c’est l’offre de soins en corse et on est convaincu qu’on a la capacité de l’améliorer. On est un groupe mais on s’est toujours fondu dans le tissu local, on a toujours répondu à une demande locale et par rapport à la corse on le fait en toute connaissance de cause et on respectera la spécificité de la Corse ».

Ce rachat sera au centre d’un CSE extraordinaire convoqué pour le mardi 8 décembre.