Bastia : Une « Fabrique à projets » pour dynamiser l’économie.

Un lieu pour accueillir les porteurs de projets

Des fauteuils colorés, un mini bar, une bibliothèque en bois et des salles de réunion. La décoration et l’ambiance de la « Fabrique à Projets » se veut être à l’image des start-up. Installé Cours Favale, à deux pas de la citadelle de Bastia, ce local de 250m2 a été réaménagé par la Communauté d’Agglomération de Bastia pour un montant de 250.000 euros via le programme Action Cœur de Ville. L’objectif est de faire de ce lieu, un espace de rencontre entre les porteurs de projets et différents partenaires qui peuvent les soutenir et les accompagner dans leurs démarches. La chambre de commerce et d’industrie, pôle emploi ou encore l’agence pour le droit à l’initiative économique (ADIE) y tiendront à tour de rôle des permanences. « Il s’agit d’une première porte d’entrée pour présenter ce qui se passe sur le territoire. Tous types de projets peuvent y venir » explique Romain Carpini l’animateur de la fabrique à projets. Pour Florence Guidini, la directrice du développement économique à la communauté d’agglomération de Bastia « L’idée c’est d’accompagner le porteur de projet quel que soit son stade de maturité, quel que soit son statut: demandeur d’emploi, salarié ou même une entreprise qui a un nouveau projet »

Un lieu pour y chercher des informations et de l’ingénierie mais également un espace de travail. Florence Guidini, précise : « Il s’agit d’un lieu à mi-chemin entre la maison et l’entreprise, on peut y faire des réunions ».

Une ambiance start-up pour sortir du cadre formel.

« On casse un peu les barrières, on casse un peu le mythe d’être derrière un bureau et d’être celui qui reçoit le porteur de projet. Nous sommes tous les deux, on réfléchit , on échange avec des partenaires et d’autres porteurs de projets » explique Yvan Franchi le directeur régional de l’ADIE, l’association qui accompagne les micro-entrepreneurs. L’objectif de ce lieu est également de favoriser le réseautage, expliquent les différents acteurs.

Un outil pour le développement économique

La communauté d’agglomération de Bastia espère que cet investissement favorisera la création de projets et d’entreprises : « Notre objectif, c’est de véritablement développer l’activité sur le territoire » poursuit Florence Guidini. D’autres lieux comme la Fabrique à Projets sont à l’étude sur le territoire de la communauté d’agglomération de Bastia.