Bâtiment : les retards s'accumulent à La Rochelle

Trois mois d'arrêt des chantiers pour cause de Covid. Et désormais une surchauffe dans le secteur du bâtiment qui tire sur les délais. Sans parler de la pénurie mondiale de matériaux. Pas facile de sortir des programmes de logements neufs actuellement à La Rochelle. Les retards vont jusqu'à un an.

Pour l'instant, seuls quelques ouvriers s'activent dans la fosse qui doit accueillir 180 logements. Depuis un an, le programme Dialogues est à l'arrêt, plombé par le Covid et les contretemps.

Les retards s'accumulent dans le secteur du bâtiment, et notamment pour les chantiers de construction de La Rochelle. Beaucoup de programmes en cours connaissent des dépassements de délai : après le coup d'arrêt de la crise Covid qui a paralysé les chantiers durant plusieurs mois, le secteur connaît une phase de surchauffe. Les entreprises sont submergées de demandes, peinant à recruter du personnel. Sans oublier la pénurie de matériaux qui pourrait encore s'aggraver dans les prochains mois et stopper des chantiers. De quoi provoquer beaucoup d'angoisse chez les futurs acquéreurs des programmes neufs.

Stéphanie Moulin a acheté l'an dernier l'un des 180 logements du programme "Dialogue" prévu devant le commissariat de La Rochelle. Une chance pour cette infirmière accompagnée financièrement par la communauté d'agglo, qui lui a versé une aide de 4.000 euros. Coup de pouce destiné aux représentants de la classe moyenne, pour leur permettre de continuer à s'installer dans la ville-centre malgré la flambée des prix de l'immobilier. Sauf qu'un an plus tard, aucune goutte de béton n'a encore été coulée.

Un an de retard officiellement, peut-être plus. L'attente est coûteuse pour Stéphanie et les autres acquéreurs dont ce nouveau logement doit être la résidence principale : "comme ils ont commencé la préparation des sols, ils nous ont demandé un certain pourcentage. Entre 30 et 50.000 euros. Et donc on paie déjà des intérêts bancaires. Plus nos loyers, et donc une année de plus de loyers puisqu'il y a un an de retard. Financièrement, ça devient très compliqué pour chacun !"

Un an : le record de retard pour un programme neuf

Il faut dire que ce programme "Dialogue" accumule les déconvenues. Lorsqu'il a repris ce dossier, le promoteur Kaufman & Broad a eu de très mauvaises surprises, sous les murs (conservés sur prescription de l'architecte des bâtiments de France) de cette ancienne usine électrique d'EDF. "En faisant les terrassements, nous avons découvert, à trois mètres de profondeur, un gazomètre et des anciens fours, précise Jacques Rubio, directeur général régions chez Kaufman & Broad. Il y avait de la pollution. Et il n'était pas question pour nous de construire sur ce gazomètre, en laissant la pollution, et ne rien dire. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons fait des travaux supplémentaires. C'est dans l'intérêt des clients."

Sous les murs de cette ancienne usine électrique, le promoteur a découvert des vestiges de gazomètre et de fours qu'il a fallu enlever. Une mauvaise surprise qui a décalé le chantier de neuf mois. © Radio France - Julien Fleury

Des clients qui commencent à s'impatienter. Certains ont demandé à Kaufman & Broad d'être indemnisés. "La réponse du promoteur a été : nous sommes sincèrement désolés, mais il s'agit de circonstances exceptionnelles qu'on n'a pas à indemniser, regrette Stéphanie Martin. Donc on n'a le droit à rien du tout ! Peut-être que tous ensemble on arrivera à obtenir quelque chose, et c'est ce que je souhaite. Mais déjà, d'obtenir notre logement ce sera formidable."

C'est pour juin 2023, assure le promoteur, qui annonce l'arrivée imminente des grues. Et promet aussi d'apporter toutes les réponses à ses clients, lors d'une visite de chantier, au plus tard en début d'année prochaine. Rétablir le dialogue autour du programme "Dialogue", c'est aussi ce que souhaite la mairie de La Rochelle. Des élus rochelais confiants que ce chantier aille à son terme : "c'est l'intérêt du promoteur" rappelle le deuxième adjoint Jean-Philippe Plez.

Manque de main-d'œuvre, et de matériaux

Mais si ce programme est le plus en retard de La Rochelle, tous les chantiers voient déraper les délais. La faute notamment au manque de main-d'œuvre, avec une reprise très forte dans le secteur du bâtiment. Les entreprises ne savent plus où donner de la tête en Charente-Maritime... et même au-delà, souligne Laurent Parrot, secrétaire départemental de la Fédération du bâtiment : "il y a toujours eu beaucoup d'entreprises qui venaient depuis le Poitou, les Deux-Sèvres, pour travailler sur le secteur de La Rochelle, qui est un gros pôle d'activité pour l'immobilier. Le truc, c'est qu'en ce moment, eux-mêmes ont beaucoup de boulot dans leurs départements. Donc ils sont peut-être aussi moins disponibles pour venir en ce moment sur le secteur de La Rochelle."

Ajoutez de grosses tensions mondiales sur l'approvisionnement en matériaux, notamment concernant le bois et les composants électriques. Certaines entreprises pourraient interrompre des chantiers en début d'année prochaine, craint la Fédération du bâtiment. Voilà qui ne va pas arranger les délais.